Сосед убил топором помощницу депутата Воронежской областной думы

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Женщина оказалась случайной жертвой соседа по даче.
SHOT пишет, что вчера вечером 74-летнюю Тамару Г. обнаружили мёртвой рядом с её домом в селе Новая Чигла. Полицейские оперативно нашли убийцу. Им оказался 33-летний сосед по дачному участку Сергей С.
Вечером он зашёл к женщине и попросил у неё алкоголя. Она отказала. Сосед разозлился, схватил топор и ударил обухом по голове. Она сразу же потеряла сознание. После чего Скоробогатов надругался над ней, а потом пошёл искать дальше, кто ему нальёт.
Женщина скончалась на месте, не приходя в сознание. Убийца задержан. В 2019 году он уже был судим за кражу, а в 2009— по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений».
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Вечером он зашёл к женщине и попросил у неё алкоголя. Она отказала. Сосед разозлился, схватил топор и ударил обухом по голове. Она сразу же потеряла сознание. После чего Скоробогатов надругался над ней, а потом пошёл искать дальше, кто ему нальёт.
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Мария Фирсова