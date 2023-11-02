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Сосед убил топором помощницу депутата Воронежской областной думы

02 ноября 2023, 11:14
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Женщина оказалась случайной жертвой соседа по даче.
SHOT пишет, что вчера вечером 74-летнюю Тамару Г. обнаружили мёртвой рядом с её домом в селе Новая Чигла. Полицейские оперативно нашли убийцу. Им оказался 33-летний сосед по дачному участку Сергей С.

Вечером он зашёл к женщине и попросил у неё алкоголя. Она отказала. Сосед разозлился, схватил топор и ударил обухом по голове. Она сразу же потеряла сознание. После чего Скоробогатов надругался над ней, а потом пошёл искать дальше, кто ему нальёт.


Женщина скончалась на месте, не приходя в сознание. Убийца задержан. В 2019 году он уже был судим за кражу, а в 2009— по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений».

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#убийство
#полиция
#чп
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В Рязани разыскивают велосипедиста, убившего начальника отделения ФССП
02 ноября 2023, 10:17

Фото: iStock/Savusia_Konstantin

35-летний капитан Сергей Калужский, начальник отделения по взысканию административных штрафов по Рязани и Рязанскому району, был застрелен вечером 1 ноября.
Убийство произошло в профессиональный праздник жертвы — День судебного пристава. Baza пишет, что тело Калужского нашли прохожие рядом с домом на улице Сельских Строителей. Мужчину убили тремя выстрелами. пули попали в грудь, живот и голову. В данный момент разыскивают неизвестного мужчину, ростом 160-170 см. Он был одет во всё черное и передвигался на велосипеде. С собой у него может быть ружьё.

Одна из основных версий убийства — профессиональная деятельность Калужского, однако не исключается и личный конфликт.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке брата заказчика громких убийств отправили в СИЗО. 

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#рязанская область
#полиция
#убийство
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Во Флориде самолет рухнул в болото с аллигаторами и питонами
02 ноября 2023, 10:00

Фото: iStock/Cindy Larson

Раненный пилот 8 часов находился в болоте с аллигаторами и питонами.
РЕН ТВ пишет, что после падения самолета пилот выбрался на крыло судна, и там стал ждать помощи. Он не мог передвигаться самостоятельно из-за открытого перелома ноги. Чтобы остановить кровотечение, он наложил себе жгут.

Но кошмар закончился. Сегодня утром за пострадавшим прилетел вертолет. С помощью троса пилота подняли на борт. К этому моменту самолёт почти полностью оказался под воду. Летчик госпитализирован.

Ранее в Таиланде питон заполз в дом и съел редкой породы кошку. хозяйка кошки Чонисара Руджинатх утром услышала шум в комнате маленького племянника. Она решила, что упал потолочный вентилятор. Женщина вошла в комнату и увидела дыру в потолке. Ей стало ясно, что в комнате может находиться змея.

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#сша
#пилот
#самолет
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В Тюмени разыскивают устроившего поджог на железной дороге между аэропортами
Shot: Диверсант поджег релейные шкафы на пути к аэродрому Рощино в Тюмени
02 ноября 2023, 09:49

Фото: istock / Kyryl Gorlov

Неизвестный поджег релейные шкафы на пути к международному аэродрому Рощино в Тюмени. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают диверсанта. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.
Как сообщает SHOT, человек поджег оборудование на железнодорожных путях в районе станции Утяшево, которая находится между двумя аэропортами Тюмени. Электромеханик обнаружил 3 вскрытых релейных шкафа с отогнутыми дверями и явными признаками пожара внутри. Отмечается, что огонь быстро затух и не нарушил работу шкафов. Рядом с местом поджога нашли тряпки, пропитанные легковоспламеняющейся жидкостью.

Сообщается, что серьезного ущерба инцидент не принес. Оборудование только немного оплавилось, но осталось в рабочем состоянии. Сейчас поджигателя ищут.

Ранее сообщалось, что в иркутском садоводстве «Мичуринец» произошёл пожар, площадь которого в момент максимального распространения огня составила 204 квадратных метра. Из-за этого дотла сгорели три дома.

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#оборудование
#человек
#инцидент
#сотрудники
#станции
#железная дорога
#пожар
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Друзья экс-члена сборной РФ по боксу Шарафутдинова жестоко избили пешехода
02 ноября 2023, 09:39

Фото: iStock/blinow61

Друзья спортсмена Дамила Шарафутдинова жестоко избили пешехода в Нижнем Новгороде из-за замечания за езду по встречной полосе. Известный боксёр наблюдал за происходящим и обещал «дать леща» супруге пострадавшего.
SHOT пишет, что, по словам 44-летнего Ильи Устюгова, он переходил дорогу рядом с домом, когда увидел белый Hyundai Solaris, двигавшейся по односторонней дороге в обратном направлении. Илья возмутился такой наглостью и сделал водителю замечание. После чего водитель выскочил из машины вместе со своим другом и нанёс прямой удар в глаз. Досталось и соседу Ильи, оказавшемуся свидетелем дорожных разборок.

На улицу Илья выходил в одних тапочках и без телефона, поэтому, как смог встать с тротуара, побежал домой за телефоном, чтобы вызвать полицию. После этого вместе с супругой вновь спустился на улицу. В это же время на подмогу приехала ещё одна машина, из которой вышел 22-летний экс-боксёр в супертяжёлой категории, а сейчас боец поп-ММА Дамил Шарафутдинов.

В результате избиения у Ильи диагностированы перелом стенки носа, орбиты глаза, сотрясение мозга и гематома головы. В больнице он находился почти неделю. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#драка
#бокс
#чп
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В питерской школе после ночного дежурства обнаружили мёртвого охранника
02 ноября 2023, 09:28

Фото: iStock/Dzurag

Мужчина погиб, играя в «ножички» с пьяным другом.
78.ru. пишет, что ЧП случилось на Благодатной улице. Охранник на дежурстве захотел вспомнить детство и поиграть со своим пьяным другом в «ножички». Во время игры лезвие отскочило и воткнулось в правую голень. Мужчина потерял много крови.

Утром на работу пришёл сменщик и увидел охранника в луже крови. Мужчина вызвал скорую помощь, но к моменту её прибытия пострадавший умер.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
 
В ходе расследования правоохранители выяснили, что оба участника игры имеют уголовное прошлое. Мужчины неоднократно судимы за нападения на полицейских, укрывательство преступников, незаконную передачу и сбыт оружия.

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#школа
#охрана
#новости
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В Татарстане подростку отказали в госпитализации, на следующий день он умер
02 ноября 2023, 09:07

Фото: istockphoto /fizkes

16-летний парень обратился к медикам с жалобами на сильные судороги в шеи, но ему отказали в госпитализации.
Baza пишет, что парень из села Осиново состоял на учёте у невролога, страдал сосудистой дистонией и несколькими хроническими заболеваниями, Школьник часто обращался к врачам с жалобами на головные боли, боли в шее и животе.
 
Последний раз школьник пришёл в Детскую Республиканскую клиническую больницу 27 октября. Он два раза — ночью и днем — приходил к врачам с жалобой на постоянные судороги в шее, которые мешали ему спать и жить. Врачи в ходе осмотра не нашли острой патологии и в госпитализации необходимости не увидели.
 
На следующий день тело подростка обнаружили его родные. Он умер у себя дома.
 
30 октября СК возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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#школьник
#татарстан
#врачи
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Пришедшая к врачу с болью в животе 12-летняя школьница оказалась беременна
В Ленобласти 12-летнюю школьницу госпитализировали с угрозой выкидыша
02 ноября 2023, 08:59

Фото: istock / Ridofranz

В Ленинградской области 12-летняя ученица школы пришла к врачу с жалобами на боли в животе. Выяснилось, что девочка беременная.

Как сообщает 78.ru, врачи провели осмотр, получили анализы и определили у подростка угрозу выкидыша. Девочку немедленно госпитализировали, по предварительным данным, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас с ней работают медики.

Ранее сообщалось, что в городе Ростов Ярославской области врачи приняли роды у женщины, которая не знала, что была беременна, об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.

Ранее врач-эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что противозачаточные таблетки могут полностью лишить женщину либидо. Подробнее об опасности противозачаточных можно просчитать в материале редакции «Радио 1».

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#девочка
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В Новосибирске произошло массовая авария с участием 15 автомобилей
02 ноября 2023, 08:46

Фото: iStock/Paolo Cordoni

В Октябрьском районе Новосибирска в ДТП попали 15 автомобилей.
Об этом сообщает 2 ноября региональное издание «РБК Новосибирск», ссылаясь на ГИБДД.
 
Массовое ДТП с участием 15 машин произошло рядом с домом № 3 на Холмском проезде. Представители Госавтоинспекции по Новосибирской области сообщают, что в аварии никто не пострадал.
 
«ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших. На месте происшествия работают наряды ДПС, устанавливают все обстоятельства», — рассказали правоохранители.
Ранее на юго-востоке Москвы машина скорой помощи столкнулась с двумя легковыми автомобилями, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости.

ДТП с участием трёх автомобилей произошло в московском районе Капотня. По предварительной информации, в результате аварии пострадали четыре человека. Отмечается, что трое из них ехали в скорой помощи.

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#дтп
#авария
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Чиновника Минобороны арестовали за махинации
«Ъ»: Чиновник Минобороны арестован за махинации с пиломатериалами для нужд СВО
02 ноября 2023, 08:45

Фото: istock / BrianAJackson

Заместителя департамента военного имущества Министерства обороны России Владимира Шишова задержали по подозрению в махинациях с поставками пиломатериалов для войск РФ в Донбасс. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«В махинациях уличили Шишова, который курирует в ведомстве часть контрактов, заключаемых для нужд СВО, а также гендиректора ООО «ИФК РНГС Капитал» Дмитрия Левченко. <…> Обвиняемыми по делу проходят арестованные Басманным судом», — пишет издание. 
ООО «ИФК РНГС Капитал» заключил с Минобороны контракт на миллиардную сумму на поставку пиломатериалов в зону спецоперации. Их использовали для строительства окопов, сооружений и блиндажей в зоне СВО. 

Отмечается, что пиломатериалы доехали до зоны специальной военной операции, но контрразведка и полиция выяснила, что их стоимость завышена и не соответствует ценам рынка. По предварительным данным, ущерб бюджету составил 27 млн. рублей.

2 октября 2023 года возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве при реализации государственного контракта.

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