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Соседи рассказали о старых шрамах у малыша, которого изрезала мать в Приморье

06 августа 2023, 11:00

Фото: iStock/kieferpix

Соседи 27-летней девушки из Приморья, которая изрезала своего двухлетнего сына горлышком от разбитой бутылки сообщили, что медики обнаружили на теле ребенка старые шрамы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам соседки Светланы Рябоконь, до этого происшествия в доме на протяжении двух суток были слышны крики малыша. Она добавила, что на данный момент ведутся поиски родственников двухлетнего мальчика, чтобы его взяли под опеку.

Другая жительница этого дома Нина Коршунова сообщила, что родной отец малыша часто навещал семью с гостинцами и гулял с сыном.


Напомним, ранее в Большом Камне Приморского края женщина попыталась убить своего двухлетнего сына, нанеся ему множественные ранения горлышком от разбитой бутылки. Убить ребенка женщине помешали полицейские, прибывшие на место происшествия. 27-летняя женщина была сразу же задержана. Малыша экстренно направили в больницу. У него диагностированы множественные резанные раны рук и спины.

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В Вашингтоне во время стрельбы погибли три человека
06 августа 2023, 11:19

Фото: iStock/ipopba

На юго-востоке Вашингтона, округ Колумбия, произошла стрельба, сообщает полиция.
В субботу вечером полицейские отправились на вызов в юго-восточный округ в жилой район Гуд Хоуп Роуд. На месте, где произошли выстрелы, были обнаружены 5 пострадавших.
 
«Три человека скончались на месте», - рассказала исполняющая обязанности начальника полиции Памела Смит.
Погибли двое мужчин и одна женщина. Двое мужчин получили ранения. Обстоятельства стрельбы выясняются.

Ранее сообщалось, что в Балашихе, находящейся в Подмосковье, мужчина начал стрелять во дворе жилого дома после ссоры с двумя другими людьми, сообщили на сайте Главного управления МВД по Московской области.

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#сша
#стрельба
#оружие
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В Красноярском крае два человека погибли в ДТП с фурами
06 августа 2023, 11:09

Фото: iStock/conejota

На трассе Алтай – Кузбасс 6 августа случилась крупная авария с участием двух фур. Автомобили врезались лоб в лоб. Водители скончались на месте.
Удар оказался настолько сильным, что одна из фур отлетела в сторону, пробила ограждение и скатилась в овраг.
 
После столкновения машины загорелись. Пока правоохранителям удалось установить личность только одного из скончавшихся водителей.
 
Движение по шоссе полностью заблокировали. Причины ДТП выясняются.

Ранее в подмосковном Ступино на трассе М-4 произошло жуткое ДТП с газелью и тягачом. По информации СМИ, тягач, передвигавшийся по мосту, сорвался вниз и упал на М-4. В этот момент в него влетела проезжавшая по трассе газель, произошел взрыв. Прицеп-бочка, оставшийся на мосту, тоже вспыхнул.

Оба водителя пострадали, но выжили. Их госпитализировали в местную больницу, о степени тяжести состояния пострадавших пока ничего не сообщается.

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#дтп
#авария
#чп
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Росморречфлот: устранение последствий удара по российскому танкеру «Сиг» продолжается
06 августа 2023, 10:44

Фото: iStock/ 1971yes

Росморречфлот в своем телеграм-канале сообщил, что работы по устранению последствий удара по российскому танкеру «Сиг» продолжаются.
Отмечается, что при улучшении погоды возобновится работа по установке пластыря. В восстановительных работах принимают участие или обеспечивают суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба»: СБС «Меркурий», НИС «Импульс» и РВК «Водолаз Кузьминых».

Напомним, ранее российский нефтеналивной танкер Sig получил повреждения в Керченском проливе при атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), однако экипаж находится в безопасности. В опубликованной аудиозаписи переговоров экипажа танкера Sig говорится, что, хотя судно и не было загружено, оно не может перемещаться без буксира, поскольку затоплено машинное отделение.

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#работа
#судно
#всу
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Число жертв оползня в Грузии выросло до 17
Число погибших в результате оползня в грузинском регионе Рача выросло до 17 человек
06 августа 2023, 03:57

Фото: iStock/maxim4e4ek

Количество жертв природного бедствия в регионе Рача Грузии увеличилось до 17, согласно заявлению министерства внутренних дел (МВД).

«На текущий момент спасательные команды нашли 17 тел. Более 200 человек были эвакуированы в безопасные места в ходе спасательной операции», — говорится в заявлении МВД, опубликованном на официальном сайте министерства.
Согласно министерству, спасательные мероприятия в зоне стихии продолжаются третий день подряд. В операции участвуют службы пожаротушения и спасения, силы правоохранения, военные, собаки-спасатели, специализированная техника и вертолет пограничной службы.

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#вертолёт
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#человек
#операции
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Полиция рассказала подробности аварии с Ладой Дэнс
МВД: в ДТП с Ладой Дэнс в Подмосковье пострадали четыре человека
05 августа 2023, 23:57

Фото: istockphoto/Dzurag

ТАСС со ссылкой на представителя Главного управления МВД России по Московской области приводит подробности аварии, в которую попала певица Лада Дэнс в Подмосковье.
Полицейские сообщили, что водитель одного из легковых автомобилей врезался в две машины, стоящие на дороге из-за предыдущего столкновения. В результате инцидента пострадали четыре человека, которых затем госпитализировали.

Как сообщает «Звезда», автомобиль такси, в котором находилась певица, отлетел в кювет. Согласно словам свидетелей, из-за аварии образовалась пробка длиной более двух километров.

Дорожно-транспортное происшествие с участием Лады Дэнс произошло вечером 5 августа в Подольске. После аварии певица не могла самостоятельно передвигаться и была вынесена на носилках в скорую, откуда ее доставили в больницу.

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В центре Москвы сгорел элитный спорткар

Минтранс Подмосковья: ДТП в Коломне будет рассмотрено в рамках еженедельной комиссии
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#полицейские
#машины
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При сходе оползня в Грузии погибла россиянка
Россиянка найдена мертвой после схода оползня в грузинской Раче
05 августа 2023, 23:25

Фото: Фотобанк МО

Российская гражданка Ксения Тричева стала жертвой схода оползня в регионе Рача Грузии, сообщает Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

«Ее тело было опознано одной из близких подруг в морге», — говорится в сообщении.
В Секции выразили свои соболезнования близким и родственникам умершей.

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#соболезнования
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#тела
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В центре Москвы сгорел элитный спорткар
05 августа 2023, 21:23

Фото: iStock/trikolor

В центре Москвы, в Хилковом переулке, сгорел элитный спорткар Lamborghini. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пожарные оперативно потушили возгорание, однако автомобиль уже не подлежит ремонту. Уточняется, что сначала загорелся двигатель, затем пламя охватило весь спорткар. Водитель успел быстро покинуть машину.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что в самом центре Москвы, на Моховой улице, произошла перестрелка. Её устроил водитель, попавший в ДТП. Водители не смогли поделить место на дороге и столкнулись, в результате чего один из них открыл стрельбу. Уточнялось, что он попал водителю в грудь.

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#дтп
#автомобиль
#пожарные
#возгорание
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Певица Лада Дэнс госпитализирована с тяжёлыми травмами после ДТП
05 августа 2023, 20:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Лада Дэнс срочно госпитализирована после ДТП на трассе около подмосковного Подольска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Певица попала в ДТП в районе Подольска на трассе М-2. Её увезли на скорой помощи с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом позвоночника.

По информации источника, происшествие произошло в субботу вечером, в районе 18:00, на трассе М-2 «Крым». После аварии Лада Дэнс не смогла самостоятельно передвигаться, её унесли на носилках в автомобиль скорой помощи.

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#певица
#дтп
#госпитализация
#подольск
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Жители Подмосковья услышали несколько взрывов
05 августа 2023, 19:50

Фото: iStock/Andrey Atanov

Жители Подмосковья сообщили о трёх громких хлопках, напоминающих взрывы на территории нескольких населённых пунктов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В районах Ступино, Кашира и нескольких близлежащих посёлках жители  услышали громкий звук, напоминающий удары от взрывов. Сработала сигнализация на автомобилях. ​
В настоящее время официальные причины случившегося не названы.

Ранее сообщалось, что подобные взрывы, а также звуки работы системы ПВО услышали жители Тульской области. На небе были видны следы, напоминающие трассы от падающих дымящихся предметов.

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#пво
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Подмосковье ищет медработников