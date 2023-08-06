Соседи рассказали о старых шрамах у малыша, которого изрезала мать в Приморье

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Соседи 27-летней девушки из Приморья, которая изрезала своего двухлетнего сына горлышком от разбитой бутылки сообщили, что медики обнаружили на теле ребенка старые шрамы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам соседки Светланы Рябоконь, до этого происшествия в доме на протяжении двух суток были слышны крики малыша. Она добавила, что на данный момент ведутся поиски родственников двухлетнего мальчика, чтобы его взяли под опеку.
Другая жительница этого дома Нина Коршунова сообщила, что родной отец малыша часто навещал семью с гостинцами и гулял с сыном.
Напомним, ранее в Большом Камне Приморского края женщина попыталась убить своего двухлетнего сына, нанеся ему множественные ранения горлышком от разбитой бутылки. Убить ребенка женщине помешали полицейские, прибывшие на место происшествия. 27-летняя женщина была сразу же задержана. Малыша экстренно направили в больницу. У него диагностированы множественные резанные раны рук и спины.
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Екатерина Коршунова