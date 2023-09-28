Соседка жильцов из сгоревшей квартиры в Королёве рассказала о ЧП

Фото: Евгений Лавряшин
Жительница дома на проспекте космонавтов рассказала, что моментально пламя охватило весь подъезд.
В настоящее время пожар полностью потушен. Квартира №11 площадью 60 квадратных метров полностью выгорела. Пострадала квартира №16.
«Без пятнадцати восемь я ещё спала, услышала с улицы кричат: «Прыгайте, прыгайте!» Слышно, что тревожное настроение у людей, я выглянула — увидела, что дым валит и люди собрались. Быстро оделась и выскочила в подъезд, здесь бегал сосед весь чёрный обгорелый, видно, что с ожогами. Спрашиваю: «Вы из одиннадцатой квартиры?». Он ответил, что да. Дальше я начала стучать соседке. Кричу ей: «Алёна, выходи, у нас тут пожар!» Алёна успела выскочить», — рассказала жительница дома Наталья.
Сегодня утром, 28 сентября, загорелась трёхкомнатная квартира на т3 этаже дома на проспекте Космонавтов в Королёве. Из здания эвакуировали 20 человек, 5 из них — дети.
В настоящее время пожар полностью потушен, но в подъезде отключено электроснабжение.
Управляющая компания уже занимается ремонтом электропроводки.
По словам заместителя главы администрации городского округа Королёв Сергея Иванова, погибших при пожаре нет, пострадавших — 3 человека, 1 — госпитализирован, эвакуировано 18 человек.
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