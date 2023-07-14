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Состояние 76-летней актрисы Татьяны Васильевой внезапно ухудшилось

14 июля 2023, 12:31

Фото:iStock/sudok1

Артистка Татьяна Васильева переведена в нейрореанимацию.
Baza пишет, что Татьяну Васильеву госпитализировали в ночь на 14 июля. Поздно вечером артистка почувствовала себя плохо: кружилась голова, была неустойчивость при ходьбе. Ночью невестка Васильевой вызвала скорую.

Сначала артистку положили в неврологическое отделение, но уже в больнице ей стало хуже и врачи перевели её в нейрореанимацию. Актриса находится в сознании.


Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский сообщил, что самочувствие народной артистки России Татьяны Васильевой улучшилось, на данный момент она находится дома. Садальский отметил, что с Васильевой все в порядке, она поехала на физкультуру.

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#Васильева
#актриса
#госпитализация
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В Свердловской области в оздоровительном лагере «Волна» отравились дети
14 июля 2023, 13:13

Фото: iStock/Doucefleur

В оздоровительном лагере «Волна» в поселке Таватуй отравились несколько детей.
Следователи, сотрудники Роспотребнадзора и полиция начали проверку. По её итогам будет принято процессуальное решение, сообщает СК. 

За последнее время это не первый случай отравление детей. 13 июля сообщалось о том, что в Амурской области 17 детей отравились в детском саду «Золотая рыбка» в населенном пункте Прогресс. Суд приостановил деятельность воспитательного учреждения на 60 суток.
 
11 июля стало известно об отравлении сразу у нескольких воспитанников детских садов города Орска Оренбургской области. Они находятся под контролем врачей. Об этом сообщает региональный Минздрав.

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#отравление
#дети
#детский лагерь
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Грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет в Республике Алтай
14 июля 2023, 12:33

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет в Горном Алтае, передает РИА Новости.
Отмечается, что восемь человек пострадали. По факту происшествия сотрудники следственного управления СК России по Республике Алтай проводят процессуальную проверку. 

По предварительной информации следствия, 35-летний житель Маймы, который управлял грузовым автомобилем, превысил безопасную скорость движения. По этой причине водитель не справился с управлением и произошло опрокидывание грузовика в кювет.

В результате инцидента десять человек госпитализированы, в их числе ребенок.

Отмечается, что у пострадавших имеются травмы легкой и средней тяжести, переломы и ушибы. Находившийся в грузовике ребенок не пострадал.

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#Алтай
#ДТП
#грузовик
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В Белгороде взорвалась машина, есть пострадавшие
14 июля 2023, 11:32

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Под автомобилем одного из местных жителей взорвалась граната или небольшое СВУ.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при взрыве пострадали 3 человека: мужчина в машине и двое случайных прохожих — мама с ребёнком.
 
Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями ног. На месте работают следователи, пишет Baza. 

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#Белгород
#взрыв
#граната
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В Красноярске шестилетний мальчик прострелил из пневматического пистолета ногу девочке
14 июля 2023, 11:25

Фото: iStock/maxim4e4ek

Шестилетний мальчик в Красноярске выстрелил из пневматического пистолета в ногу восьмилетней девочке, играющей в песочнице во дворе.
По предварительным данным правоохранительных органов, оружие на детскую площадку принес 13-летний подросток. Об этом сообщает МВД по региону.

Шестилетний мальчик попросил пистолет пострелять. Взяв оружие, ребенок подошел к песочнице и прицелился в одну из песочных форм, но промахнулся и выстрелил в ногу девочке, которая находилась рядом. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. В настоящее время известно, что девочка направлена на амбулаторное лечение, ее жизни ничего не угрожает. 

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#пистолет
#Красноярск
#дети
#выстрел
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В Москве полицейские задержали трех парней с огнеметом на крыше
14 июля 2023, 11:20

Фото:istockphoto/Marina Lohrbach

В полицию поступило сообщение о пожаре на крыше дома на 1-ом Вражском переулке.
Когда правоохранители приехали на место, следов возгорания не было обнаружено. На крыше находились трое 23-летних парней с огнеметом, пишет РЕН ТВ.

Выяснилось, что они снимали клип. У молодых людей изъяли огнемет и доставили их в участок.

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#Москва
#огнемет
#клип
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Зампред Госдумы Чернышов сломал плечевую кость в ДТП
14 июля 2023, 11:16

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Авария случилась накануне вечером, когда автомобиль 32-летнего Бориса Чернышова двигался по Шереметьевскому шоссе в сторону аэропорта.
Shot пишет, что в данный момент депутат находится в больнице.
 
Борис Чернышов является депутат Государственной Думы от ЛДПР.

Ранее он предложил ввести специальную «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской». Эту идею вице-спикер Госдумы Борис Чернышов уже озвучил министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Эти деньги, по мысли вице-спикера, можно будет потратить на походы с сыном или дочкой в кино, зоосад, парк или детское кафе.

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#ДТП
#авария
#Госдума
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В Адыгее пропала 11-летняя девочка
14 июля 2023, 10:50

Фото:istockphoto/Iuliia Leonteva

Спасатели ищут 11-летнюю девочку, которая отдыхала с родителями на турбазе Верхний Чуб в горах Адыгеи.
В последний раз пропавшую девочку видели в четверг в районе горного озера, сообщают в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.
 
В четверг семья вышла прогуляться к озеру Псенодах, но обратно на турбазу девочка не вернулась. Связи в горах нет, поэтому узнать точные обстоятельства происшествия пока невозможно.
 
Поиски ведутся в районе Майкопского перевала. В 06.00 из Сочи вылетел вертолёт МЧС.

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#Адыгея
#ребёнок
#туристы
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В Москве сварщик из Киргизии заставил двух уборщиц изнасиловать друг друга
14 июля 2023, 10:32

Фото:istockphoto/Tinnakorn Jorruang

46-летний сварщик предложил сотрудницам клинингового агентства работу и гонорар. В назначенный день он встретил их в помещении на 3-м Хорошёвском проезде в Москве, закрыл дверь и приказал раздеться.
Mash пишет, что женщины отказались и получили за это пару ударов по лицу. Угрожая трубой, мужчина заставил женщин снять одежду и сказал заняться сексом друг с другом. После надругательства отпустил.

Когда женщины смогли уйти, они позвонили в полицию. Накануне мужчину задержали и возбудили дело по статьям «Изнасилование» и «Угроза убийством». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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#Москва
#сварщик
#изнасилование
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В Новоуральске погиб человек при разгерметизации на заводе «Росатома»
14 июля 2023, 10:22

Фото: iStock/Motortion

В Новоуральске разгерметизировался баллон с обеднённым гексафторидом урана.
В результате ЧП погиб один человек, есть пострадавшие. Персонал цеха эвакуировали, аварию ликвидируют, пишет Ural Mash. 
 
По словам местных жителей, их попросили закрыть окна и не выходить на улицу.
 
Обеднённый уран может вызвать тяжёлое отравление и ожоги. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами нормальная, сообщает Уральский электрохимический комбинат.

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#Новоуральск
#завод
#разгерметизация
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