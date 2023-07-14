Состояние 76-летней актрисы Татьяны Васильевой внезапно ухудшилось

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Артистка Татьяна Васильева переведена в нейрореанимацию.
Baza пишет, что Татьяну Васильеву госпитализировали в ночь на 14 июля. Поздно вечером артистка почувствовала себя плохо: кружилась голова, была неустойчивость при ходьбе. Ночью невестка Васильевой вызвала скорую.
Сначала артистку положили в неврологическое отделение, но уже в больнице ей стало хуже и врачи перевели её в нейрореанимацию. Актриса находится в сознании.
Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский сообщил, что самочувствие народной артистки России Татьяны Васильевой улучшилось, на данный момент она находится дома. Садальский отметил, что с Васильевой все в порядке, она поехала на физкультуру.
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Сначала артистку положили в неврологическое отделение, но уже в больнице ей стало хуже и врачи перевели её в нейрореанимацию. Актриса находится в сознании.
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Мария Фирсова