Сотни людей превратили в безвольную рабочую силу в секте под Ивановом

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Корреспондент РЕН ТВ Иван Литомин под видом туриста посетил деревню Чихарево под Ивановом, где находится псевдомонастырь, в котором паломников превращают в сектантов.
Сообщается, что паломники трудятся на благо «псевдопосланника Бога» отца Иоанникия. Люди живут в непригодных условиях и большую часть дня слушают песнопения из динамика. К тому же с паломников регулярно берутся денежные взносы на пожертвования и обряды.
По словам корреспондента, на сон паломникам отводится три-четыре часа, после чего их поднимают на ночную службу. Также им запрещается пользоваться телефоном, мыться. За людьми круглосуточно наблюдают.
Ранее магистр психологии Юлия Лянгузова рассказала, что, как правило, в секты чаще попадают люди с определённой структурой психики, жаждущие найти спасателя. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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По словам корреспондента, на сон паломникам отводится три-четыре часа, после чего их поднимают на ночную службу. Также им запрещается пользоваться телефоном, мыться. За людьми круглосуточно наблюдают.
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Екатерина Коршунова