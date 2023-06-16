Сотрудница больницы избила неходячего дедушку в Волгоградской области

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Уточняется, что происшествие произошло в больнице им. Самуила Фишера в городе Волжский. В сети распространилось видео, на котором одна из сотрудниц учреждения грубо скидывает пожилого неходящего мужчину с койки из-за того, что он хотел набрать воды и присел не на свою кровать. До конца ролика дедушка не смог подняться.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.