Сотрудница ТЦ «Времена года» рассказала о том, что работники узнали о ЧП из новостей

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Сотрудница ТЦ «Времена года» Влада рассказала, что когда начался прорыв горячей воды, в торговом центре не сработала сигнализация. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Влада отметила, что все сотрудники были спокойны, пока не прочитали в интернете о происходящем. Позже она заметила, как горячий пар поднимается вверх со стороны эскалаторов.
Влада дополнила, что около двадцати минут работники не понимали, почему их не эвакуируют.
Напомним, ранее горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. Госпитализированы 4 человека. Ещё 20 людям медики оказали помощь на месте.
Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании оставались заблокированные посетители. Спасатели пытались найти место, где перекрывается труба. Один человек без вести пропал. Позже его обнаружили: он кричал о помощи, но спасатели не могли к нему подобраться из-за пара. В результате чего он погиб. СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек.
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Влада дополнила, что около двадцати минут работники не понимали, почему их не эвакуируют.
Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании оставались заблокированные посетители. Спасатели пытались найти место, где перекрывается труба. Один человек без вести пропал. Позже его обнаружили: он кричал о помощи, но спасатели не могли к нему подобраться из-за пара. В результате чего он погиб. СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек.
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Екатерина Коршунова