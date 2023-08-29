Сотрудник ГИБДД прошёл медэкспертизу вместо чиновника, сбившего насмерть пенсионерку

Фото: iStock/ronstik
Главное управление МВД по Воронежской области проводит проверку по факту сдачи инспектором ГИБДД анализов вместо депутата, сбившего насмерть женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает РИА Новости.
Во вторник, 29 августа, появилась информация, что прибывший на место ДПТ в городе Лиски Воронежской области сотрудник ГИБДД сам прошёл медицинское освидетельствование вместо депутата Анатолия Шабанова. Анализ показал, что водитель, насмерть сбивших женщину, якобы был трезв.
Представитель Главного управления МВД по региону в беседе с РИА Новости заявил, что, если информация о нарушении закона инспектором будет подтверждена, то ему будет вынесен приговор.
После ДТП, которое произошло в конце мая, депутата исключили из партии «Единая Россия». Очевидцы происшествия сообщали, что Шабанов был пьян.
Читайте также:
Пьяный депутат на Lexus насмерть сбил пенсионерку
В Москве грузовик вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком
ГИБДД выяснила подробности ДТП с шестью пострадавшими в Свердловской области
Представитель Главного управления МВД по региону в беседе с РИА Новости заявил, что, если информация о нарушении закона инспектором будет подтверждена, то ему будет вынесен приговор.
Читайте также:
Пьяный депутат на Lexus насмерть сбил пенсионерку
В Москве грузовик вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком
ГИБДД выяснила подробности ДТП с шестью пострадавшими в Свердловской области
Анастасия Чинкова