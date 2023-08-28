Сотрудник МЧС пострадал при тушении пожара в Красногорске

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Во время работ по тушению пожара в жилом доме в Красногорске, пострадал сотрудник МЧС. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
О возгорании в жилом многоэтажном доме сообщалось накануне. Пламя перекинулось на крышу здания, площадь пожара составила 1000 квадратов. Жители дома были эвакуированы. Возгорание удалось ликвидировать. По предварительным данным, очагом пожара стала одна из квартир на четвертом этаже дома.
Причины пожара устанавливаются.
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