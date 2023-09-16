Сотрудник Минобороны получил девять лет тюрьмы за коррупцию на 15 млн рублей

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Бывшего начальника отдела департамента гособоронзаказа Минобороны Владислава Гукова приговорили к девяти годам колонии. Его признали виновным в коррупции на 15 млн рулей, стало известно «Коммерсанту».
Суд признал Гукова виновным по статье о взятке в особо крупном размере. После отбытия наказания ему запрещено занимать руководящие позиции в государственных и муниципальных учреждениях в течение пяти лет. Кроме того, он был оштрафован на 45,9 млн рублей, лишён звания государственного советника второго класса и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
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Екатерина Шмакова