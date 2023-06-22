Сотрудник МВД сбил велосипедиста на дороге в Подмосковье и ударил его ножом

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В Московской области сотрудник МВД не справился с управлением и сбил велосипедиста на дороге, а после добил его ножом
Сотрудник МВД сбил велосипедиста на дороге в Подмосковье и, вместо того чтобы помочь пострадавшему, ударил его ножом и уехал, передаёт Telegram-канал Baza.
Уточняется, что происшествие произошло днём в четверг, 15 июня. Сотрудник отдела регистрации ГИБДД Роман Стрелков ехал на своей машине в районе села Косяково Воскресенского городского округа Московской области. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где сбил велосипедиста. Вместо того, чтобы помочь пострадавшему, Стрелков взял нож и ударил его в живот. После злоумышленник сел в машину и уехал.
Пострадавшего велосипедиста заметили проезжающее мимо люди, они вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали с проникающим ранением печени.
Преступника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Крыму женщина устроила секс-марафон с байкером в присутствии малолетнего сына.
Уточняется, что происшествие произошло днём в четверг, 15 июня. Сотрудник отдела регистрации ГИБДД Роман Стрелков ехал на своей машине в районе села Косяково Воскресенского городского округа Московской области. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где сбил велосипедиста. Вместо того, чтобы помочь пострадавшему, Стрелков взял нож и ударил его в живот. После злоумышленник сел в машину и уехал.
Преступника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Крыму женщина устроила секс-марафон с байкером в присутствии малолетнего сына.
Яна Таёжная