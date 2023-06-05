Сотрудник подмосковной пивоварни утонул в чане с пивом

Фото: Фотобанк Московской области
Рабочий, в тайне от хозяина, пытался выпить пива из чана, и погиб в нем
На подмосковной пивоварне наемный рабочий погиб в чане с алкогольным напитком, сообщает «Московский комсомолец».
По информации СМИ, хозяин предприятия попросил своего знакомого, гражданина Узбекистана, провести работы по обслуживанию территории. Когда владелец вернулся, чтобы принять работу – его приятеля нигде не было.
Спустя время, сотрудники пивоварни сообщили, что один из чанов с хмельным напитком почему-то открыт. На его дне обнаружили бездыханное тело рабочего.
Приехавшие на вызов медики смогли только констатировать смерть. Предварительно, он задохнулся парами углекислого газа.
По версии следствия, рабочий хотел зачерпнуть пива из чана, не удержался, рухнул на его дно и задохнулся ядовитыми парами.
Ранее «Радио 1» сообщало, как выяснилось, что производитель сидра ООО «АНДИ» имел просроченную декларацию о чистоте своего оборудования, она истекла в январе 2023 года.
По информации СМИ, хозяин предприятия попросил своего знакомого, гражданина Узбекистана, провести работы по обслуживанию территории. Когда владелец вернулся, чтобы принять работу – его приятеля нигде не было.
Приехавшие на вызов медики смогли только констатировать смерть. Предварительно, он задохнулся парами углекислого газа.
По версии следствия, рабочий хотел зачерпнуть пива из чана, не удержался, рухнул на его дно и задохнулся ядовитыми парами.
Ранее «Радио 1» сообщало, как выяснилось, что производитель сидра ООО «АНДИ» имел просроченную декларацию о чистоте своего оборудования, она истекла в январе 2023 года.
Евгения Парфентьева