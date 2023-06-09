Сотрудник соцзащиты сбил трёх детей в Смоленской области

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Уточняется, что происшествие произошло на Гуреевской улице в городе Демидов во вторник, 6 июня. 43-летний сотрудник соцзащиты в свой выходной сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. В результате он наехал на трёх подростков 16, 12 и 11 лет.
Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.