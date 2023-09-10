Сотрудника британского парламента подозревают в шпионаже в интересах Китая

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По информации газеты The Sunday Times, гражданин Великобритании на протяжении нескольких лет работал с депутатами по вопросам международной политики и отношений с Пекином.
Мужчина некоторые время жил в Китае. По версии правоохранительных органов, там его могли завербовать.
Согласно предварительной информации, у арестованного имелись связи с рядом высокопоставленных членов Консервативной партии Великобритании, у которых есть доступ к секретной документации.
Ранее стало известно о том, что китайский разведчик получил доступ к данным нескольких тысяч британских чиновников с помощью фейковых профилей в социальной сети LinkedIn.
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Согласно предварительной информации, у арестованного имелись связи с рядом высокопоставленных членов Консервативной партии Великобритании, у которых есть доступ к секретной документации.
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Артем Путинцев