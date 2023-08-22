Сотрудники новокузнецкого аэропорта сообщили о состоянии пассажиров самолёта с повреждённым шасси

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Все пассажиры самолета, который повредил шасси при посадке в Новокузнецке, в порядке, с их багажом также не случилось проблем.
«Все пассажиры и их багаж в полном порядке и доставлены в терминал», — сказано в сообщении аэропорта.Самолёт авиакомпании «Северный ветер» летел из Санкт-Петербурга в Новокузнецк. Борт повредил шасси при посадке. Возможной причиной инцидента называют плохую видимость и туман.
Службы аэропорта сработали оперативно и слаженно. Самолет отбуксирован на стоянку. Для вылета в Санкт-Петербург ожидают резервный борт.
Ранее рейс «Сочи-Москва» пришлось экстренно посадить в Волгограде, потому что у стюардессы остановилось сердце.
Представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова заявила, что самолет, следовавший по маршруту «Сочи-Москва», экстренно сел в Волгограде. Она также отметила, что пассажира успешно передали волгоградским врачам, а самолет вылетел в пункт назначения в 11.10.По информации СМИ, как только Airbus A321 набрал высоту в 10 тысяч метров, у женщины случилось инсульт и остановилось сердце.
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Из-за закрытия московских аэропортов около 50 рейсов были направлены в другие города
Мария Фирсова