Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность экстремистской организации

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ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена пресечена противоправная деятельность членов запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат».
В ходе оперативных мероприятий сотрудникам ведомств удалось установить девять жителей Подмосковья, распространяющих вероучения экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена на территории Российской Федерации) и вовлекающих новых членов в указанную организацию, сообщает «Радио 1» пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.
В отношении участников международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена на территории Российской Федерации) возбуждено уголовное дело по частям 1, 2 статьи 282.2 УК России «Участие в деятельности экстремистской организации» на основании представленных УФСБ России по городу Москве и Московской области материалов.
В результате обыска в месте проживания подозреваемых, была найдена запрещенная литература и предметы, которые свидетельствуют о приверженности радикальным направлениям вероисповедания.
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В отношении участников международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена на территории Российской Федерации) возбуждено уголовное дело по частям 1, 2 статьи 282.2 УК России «Участие в деятельности экстремистской организации» на основании представленных УФСБ России по городу Москве и Московской области материалов.
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Алиса Сергиенко