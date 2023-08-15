Сотрудники ФСБ помешали жителям Новосибирска совершить госизмену

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В Новосибирске силами ФСБ предотвращено совершение госизмены двумя местными жителями.
Сотрудники ФСБ не дали мужчинам перейти на сторону Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости.
33-летний мужчина из села Кыштовка собирался участвовать в деятельности против безопасности России. Вместе с ним перейти на сторону ВСУ был готов его 29-летний родственник.
Ранее ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего по заданию украинских спецслужб данные о перевозке грузов в зону СВО.
В ЦОС ФСБ сообщили, что сотрудниками ведомства был задержан гражданин России, который информировал спецслужбы Украины о перемещении военных грузов, которые через территорию Крыма следуют в зону проведения СВО. Задержанный подтвердил сотрудничество с СБУ и сообщил координаты схрона, где находилось взрывное устройство, изготовленное мужчиной для совершения диверсий.
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33-летний мужчина из села Кыштовка собирался участвовать в деятельности против безопасности России. Вместе с ним перейти на сторону ВСУ был готов его 29-летний родственник.
«Он выяснял способы перехода на сторону Украины и предпринимал попытки организации выезда граждан России за пределы страны для участия в боевых действиях на стороне ВСУ», —сказано в сообщении пресс-службы УФСБ по региону.Мужчинам предъявили предупреждение о недопустимости подобных действий. Если подобное повторится, то их ждёт уголовное наказание.
Ранее ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего по заданию украинских спецслужб данные о перевозке грузов в зону СВО.
В ЦОС ФСБ сообщили, что сотрудниками ведомства был задержан гражданин России, который информировал спецслужбы Украины о перемещении военных грузов, которые через территорию Крыма следуют в зону проведения СВО. Задержанный подтвердил сотрудничество с СБУ и сообщил координаты схрона, где находилось взрывное устройство, изготовленное мужчиной для совершения диверсий.
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Мария Фирсова