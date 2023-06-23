Сотрудники ФСБ задержали 5 человек, которые пытались по заказу Украины вывезти из России цезий-137

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5 человек по заказу Украины пытались вывезти из России килограмм цезия-137 стоимостью $3,5 млн
С помощью этого радиоактивного вещества планировалось сделать «грязную бомбу», которую впоследствии собирались применить в зоне СВО для дискредитации РФ.
Подозреваемые арестованы и отправлены на допрос. Возбуждено уголовное дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении к их контрабанде.
Ранее военный эксперт Дандыкин заявил, что Украина может готовить «грязную бомбу». Военный эксперт и ветеран боевых действий, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Радио 1» предположил, что Украина может готовить «грязную бомбу», объяснив, что на это указывают действия киевского режима.
Подозреваемые арестованы и отправлены на допрос. Возбуждено уголовное дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении к их контрабанде.
Мария Фирсова