Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона в ЛНР

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В Луганской Народной Республике сотрудники управления ФСБ задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.
В настоящее время в отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Проводятся следственные мероприятия.
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