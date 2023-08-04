Сотрудники ГИБДД Марий Эл вернули домой потерявшегося четырехлетнего мальчика

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К сотрудникам поста ГИБДД, которые несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения на трассе в Моркинском районе Республики Марий Эл, обратился водитель иномарки. Он рассказал, что неподалеку видел идущего по обочине дороги маленького мальчика.
Инспекторы посадили ребенка в машину. Там он рассказал им, что ему четыре года и он ушел из дома, когда бабушка и дедушка уснули, потому что ему стало скучно. Малыш оказался смышленым и сумел показать полицейским дорогу до своего дома. Когда проснувшаяся бабушка только собиралась поднять тревогу по поводу пропажи внука, сотрудники дорожной полиции как раз привезли его домой. Они напомнили взрослым, что нельзя оставлять детей без присмотра даже на короткое время, чтобы не подвергать их здоровье и жизнь опасности.
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Александр Бойцов