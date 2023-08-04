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Сотрудники ГИБДД Марий Эл вернули домой потерявшегося четырехлетнего мальчика

04 августа 2023, 18:22

Фото: istockphoto/blinow61

К сотрудникам поста ГИБДД, которые несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения на трассе в Моркинском районе Республики Марий Эл, обратился водитель иномарки. Он рассказал, что неподалеку видел идущего по обочине дороги маленького мальчика.

Полицейские немедленно выехали на место, указанное автомобилистом. Ведь на том участке трассы ездит достаточно много машин, в том числе грузовиков и лесовозов, а значит ребенок мог оказаться в опасности. Вскоре они увидели маленького мальчика, неуверенно плетущегося по обочине шоссе с игрушечной машинкой в руках.

Инспекторы посадили ребенка в машину. Там он рассказал им, что ему четыре года и он ушел из дома, когда бабушка и дедушка уснули, потому что ему стало скучно. Малыш оказался смышленым и сумел показать полицейским дорогу до своего дома. Когда проснувшаяся бабушка только собиралась поднять тревогу по поводу пропажи внука, сотрудники дорожной полиции как раз привезли его домой. Они напомнили взрослым, что нельзя оставлять детей без присмотра даже на короткое время, чтобы не подвергать их здоровье и жизнь опасности.

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#гибдд
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#сотрудники
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Перестрелка у Кремля завязалась в результате ДТП
Перестрелку в центре Москвы открыл водитель, попавший в ДТП
04 августа 2023, 19:02

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Стрельбу на Моховой улице в самом центре Москвы открыл водитель, попавший в ДТП, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, водители не поделили место на дороге, в результате чего произошло столкновение, а затем и перепалка.

Один из участников ДТП выхватил травматический пистолет и выстрелил в грудь другому.

На место происшествия едут скорая помощь и правоохранители.

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#москва
#дтп
#стрельба
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В центре Москвы произошла перестрелка
В центре Москвы неизвестный выстрелил в прохожего
04 августа 2023, 18:48

Фото: iStock/ipopba

В центре Москвы произошла перестрелка, неизвестный выстрелил в мужчину по имени Алексей Ульянов, сообщает Telegram-канал 112.
Где именно произошла стрельба, скрылся ли нападавший - пока неизвестно.

На место происшествия едут медики и экстренные службы для установления всех обстоятельств случившегося.

Сегодня в Москве в доме на улице Снайперская из окна четвертого этажа выпал трехлетний ребенок, который облокотился на москитную сетку. Мальчик был экстренно госпитализирован с различными травмами.

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#стрельба
#москва
#полиция
#скорая помощь
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Спортивный тренер надругался над школьницей
В Иркутской области тренер по лыжным гонкам надругался над школьницей
04 августа 2023, 18:30

Фото: iStock/juriskraulis

В городе Братск Иркутской области тренер по лыжным гонкам надругался над 13-летней школьницей, сообщает «РЕН ТВ».
По информации СМИ, инцидент произошел на спортивных сборах в санатории «Юбилейный».

«Мама девочки заявила, что 64-летний тренер по лыжам во время спортивных сборов раздевал ее дочь и совершал действия сексуального характера», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Задержан ли тренер – пока неизвестно, однако, на него возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетнего».

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#иркутская область
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#тренер
#лыжи
#педофилия
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Навальному* предстоит отбывать наказание в очень жестких условиях
Baza: Алексей Навальный* будет отбывать наказание в очень жестких условиях
04 августа 2023, 17:34

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российского общественного и политического деятеля Алексея Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима, в каких условиях он будет отбывать наказание – рассказал Telegram-канал Baza.
Навальный* будет сидеть в одиночной камере или камере на 2-4 человека с постоянным светом и дополнительными решетками на окнах и дверях. Переговариваться с сокамерниками нельзя.

У него не будет права переписки и свиданий в течение первых 10 лет срока.

По территории колонии ему придется перемещаться в согнутом положении с наручниками за спиной под конвоем из нескольких охранников.

В условиях ограниченных прогулок в закрытом дворике.

Напомним, журналисты имели возможность наблюдать за объявлением приговора Навальному* из Мосгорсуда по видеосвязи. Дело политика рассматривалось в закрытом режиме.

*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.

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#суд
#колония
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Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима
Алексея Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима
04 августа 2023, 17:12

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Суд вынес приговор российскому политическому и общественному деятелю Алексею Навальному*, сообщает канал «Осторожно, новости».
Напомним, Навального* судили по шести уголовным статьям: «Создании экстремистской организации», «Финансировании экстремизма, «Создании посягающей на права граждан НКО, «Реабилитации нацизма» и «Вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия».  

Суд вынес политику приговор в 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Как отметили в СМИ, в месте, где будет отбывать срок Навальный*, сидят особо опасные рецидивисты, создатели ОПГ и насильники.  

Отмечается, что журналисты имели возможность наблюдать за объявлением приговора Навальному* из Мосгорсуда по видеосвязи.

Дело политика рассматривалось в закрытом режиме.

*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.

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#суд
#колония
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Сообщение о минировании Останкинской башни оказалось фейком
04 августа 2023, 16:54

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Информация о минировании Останкинской телебашни оказалась ложной. Об этом сообщил представитель экстренных служб Москвы в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что поступила информация о минировании Останкинской башни. Объект был закрыт на вход, но эвакуация работников не проводилась.

После проведения проверки, экстренные службы сообщили, что информация была ложной, на объекте ничего опасного не обнаружили.

Уточняется, что это не первая такая ситуация. Останкинскую башню только за это лето «минировали» уже несколько раз.

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#фейки
#москва
#проверка
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Двое мужчин до смерти избили, а затем закопали подругу во время застолья
В Карелии двое мужчин до смерти избили, а потом закопали во дворе свою подругу
04 августа 2023, 16:48

Фото: iStock/globalmoments

В Карелии двое мужчин до смерти избили свою подругу в результате конфликта во время застолья, сообщает «РЕН ТВ».
Инцидент произошел 3 августа в карельском селе Деревянное. Компания знакомых проводили время дома, когда между мужчинами и их подругой возник спор. В результате, подозреваемые начали наносить женщине удары по голове, пока не забили ее до смерти. От улик решили избавиться, закопав труп во дворе.

Тело женщины позже нашли полицейские. Злоумышленники были задержаны. Отмечается, что оба мужчины уже имеют судимости.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «Убийство». 

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#убийство
#избиение
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Осуждённый алиментщик пытался пронести наркотики в колонию в Электростали
04 августа 2023, 16:48

Фото: Пресс-служба УФСИН РФ по МО

Сотрудники колонии-поселения в Электростали пресекли попытку доставить туда крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Московской области.
В исправительное учреждение самостоятельно прибыл осуждённый по статье о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Суд приговорил его к трём месяцам лишения свободы. 
 
При досмотре вещей мужчины сотрудники обнаружили запрещённые средства, спрятанные ухищрённым способом в потайном кармане. В двух свёртках, перемотанных скотчем, находились вещество серо-коричневого и белого цвета, а также четыре шприца. 
 
Экспертиза установила, что изъятые вещества являются метадоном и героином общей массой около 100 г. Теперь осуждённому грозит до 10 лет лишения свободы. 
 
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#колония
#уфсин
#наркотики
#криминал
#московская область
#подмосковье
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Врио главы Красноярского края Котюков: при взрыве в Канске никто не погиб
04 августа 2023, 16:41

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил, что при взрыве бытового газа в Канске никто не погиб.
«Заслушал доклад главы Канска по ситуации со взрывом газа... Слава Богу, что обошлось без жертв», - написал Котюков в своем Telegram-канале.

Напомним, в городе Канск Красноярского края из-за взрыва газа в многоквартирном доме разрушены квартиры на пяти этажах. Взрыв бытового газа в многоквартирном доме произошел во время проведения работ по замене трубопровода. Уточняется, что одиннадцать человек пострадали при взрыве газа, семеро госпитализированы. В экстренных службах сообщили, что на данный момент возгорание удалось ликвидировать.

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#взрыв бытового газа
#telegram
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Подмосковье ищет медработников