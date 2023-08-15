Сотрудники московского автосервиса обнаружили предмет, похожий на СВУ, прикрепленный к авто

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Сотрудники автосервиса на Краснодарской улице в Москве обнаружили предмет, похожий на СВУ, прикрепленный к дну автомобиля, сообщает Telegram-канал Mash.
Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, был прикреплен к дну Toyota Land Cruiser, которую пригнал в мастерскую.
Сотрудники автосервиса позвонили в правоохранительные органы, они находятся в пути на место происшествия.
Ранее под автомобилем главы Давыдовского сельсовета в Запорожской области было обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ). Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общественно опасным способом. СВУ было найдено при осмотре автомобиля, который стоял около здания сельской администрации.
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Сотрудники автосервиса позвонили в правоохранительные органы, они находятся в пути на место происшествия.
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Евгения Парфентьева