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Сотрудники онкологического отделения больницы превратили её в порностудию

Belfast Live: Сотрудники крупной больницы превратили её в порностудию
12 октября 2023, 07:01
Фото: iStock/fabioderby

Фото: iStock/fabioderby

В Великобритании полиция расследует появление в Сети порнороликов, снятых в больнице Белфаста. Об этом пишет Belfast Live.
В столице Северной Ирландии разразился скандал из-за серии откровенных видеороликов в интернете. Оказалось, что половые акты были сняты в крупнейшей больнице города Белфаст. По некоторым свидетельствам, сотрудники онкологического отделения превратили клинику в порностудию.

В настоящее время ведётся внутреннее расследование.


«Такие съемки в помещениях Фонда абсолютно неприемлемы. Если выяснится, что видео действительно снимали там, мы примем соответствующие меры», — отметили в Фонде соцзащиты и охраны здоровья Белфаста.

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В Москве суд арестовал одного из авторов приватизации Моложавого
РБК: В Москве суд заочно арестовал одного из авторов приватизации Моложавого
12 октября 2023, 06:08

Фото: iStock/Zolnierek

В Москве Кузьминский районный суд вынес постановление о заочном аресте экс-заместителя министра имущественных отношений России, одного из разработчиков приватизации Сергея Моложавого. Его подозревают в мошенничестве, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
В публикации говорится, что Моложавого подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Бывшему замминистра грозит до десяти лет лишения свободы.

Отмечается, что уголовное дело было заведено в июле 2023 года. Согласно материалам, Моложавый подозревается в выводе имущества компании «Голденберг Инвест», которой руководил до 2021 года.

В настоящее время Сергей Моложавый объявлен в розыск.

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В Индии сверхскорый поезд сошел с рельсов, четыре человека погибли
12 октября 2023, 01:00

Фото: iStock/jimmy kamballur

На востоке Индии с рельсов сошёл сверхскоростной поезд, не менее четырёх человек погибли. Об этом пишет Times of India.
Уточняется, что крушение случилось в округе Буксар штата Бихар.

По информации газеты Hindustan Times, в результате инцидента пострадали сто человек. Предварительно, с рельсов сошли минимум 12 вагонов экспресса «Север-Восток», направляющегося из столичного  региона в штат Ассам.

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#индия
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Над Белгородом произошел взрыв
Shot: система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородом, пострадавших нет
12 октября 2023, 00:40

Фото: iStock/valio84sl

Над Белгород произошел взрыв, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что над городом засекли беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Система противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватила и уничтожила данный беспилотник.

По предварительным данным, инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям. Официальной информации о произошедшем пока что нет.

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Береговая охрана США нашла обломки батискафа «Титан» и человеческие останки
12 октября 2023, 00:31

Фото: iStock/PetruStan

Сотрудники Береговой охраны США нашли обломки батискафа «Титан». Пресс-служба охраны опубликовала соответствующая информацию 11 октября.
По предварительной информации, специалистами также были обнаружены человеческие останки. В публикации говорится, что предполагаемые останки извлекли из-под обломков батискафа и отправили медикам для проведения анализа.

«Инженеры по вопросам безопасности из Морской комиссии по расследованиям происшествий в составе Береговой охраны США обнаружили и переместили оставшиеся обломки «Титана» и улики со дна северной части Атлантического океана», — проинформировали в береговой охране.

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#погибшие
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На юге Москвы загорелся торговый комплекс
Пожар вспыхнул в торговом комплексе на Варшавском шоссе в Москве
11 октября 2023, 23:55

Фото: прокуратура Москвы

В торговом комплексе на Варшавском шоссе в Москве произошел пожар, сообщили в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры. Для выяснения обстоятельств происшествия прокуратура приступила к проверке.
Чертановская межрайонная прокуратура проводит расследование с целью установления причин и обстоятельств пожара в данном нежилом здании. По предварительной информации, инцидент произошел именно в указанном торговом комплексе на Варшавском шоссе. Причины возгорания будут установлены после проведения пожарно-технической экспертизы. На данный момент на месте происшествия работает заместитель прокурора Чертановского межрайона, Станислав Шевченко.



Прокуратура контролирует процесс проверки хода и результатов, а также будет следить за развитием событий в связи с данной ситуацией.

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#расследование
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В Израиле погиб россиянин Решетников, служивший в ЦАХАЛ
11 октября 2023, 23:40

Фото: iStock/e-crow

В Израиле в результате атак палестинского движения «Хамас» погиб гражданин РФ Дмитрий Решетников, который служил в израильской армии ЦАХАЛ. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что несколько дней он числился пропавшим без вести. 11 октября от посольства Израиля в Москве родственникам Решетникова сообщили о его гибели.

«Посольство Израиля будет заниматься организационными вопросами прибытия близких на похороны в Израиль», — говорится в публикации.

Дмитрий Решетников родился в Волгограде, в Израиле он являлся бойцом взвода 51-го батальона бригады «Голани».

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#посольство
#россия
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СК: В Хабаровске возбудили дело после нападения стаи собак на девочку
11 октября 2023, 22:11

Фото: iStock/YuriyGreen

Под Хабаровском стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку, об этом сообщили в Следственном комитете по региону в своем Telegram-канале.
По информации следствия, происшествия случилось 11 октября в селе Галкино. 

Восьмилетняя девочка шла в магазин, когда на нее накинулась стая бездомных собак. Животные нанесли ребенку серьезные травмы, вырвав куски плоти из её живота. В настоящий момент ребенок находится под наблюдением врачей. 

«Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, в ходе расследования будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц по обеспечению безопасности жителей населенного пункта», - прокомментировали ситуацию представители СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

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TI: Число погибших израильских военных достигло 189
11 октября 2023, 21:15

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число израильских военных, погибших в результате обострения конфликта между Палестиной и Израилем, достигло 189 человек, сообщает Times of Israel со ссылкой да данные Армии обороны Израиля.
«Армия обороны Израиля назвала имена еще 20 солдат, погибших в ходе боев с палестинскими террористами с субботы, в основном на границе с сектором Газа. Вместе с этими именами число убитых солдат достигло 189», - прокомментировали ситуацию в издании. 

При этом, по последним данным, число убитых среди гражданского населения с израильской стороны превысило 1200 человек. Несколько тысяч пострадавших с травмами разной степени тяжести находятся в больницах.

Минздрав сектора Газы сообщил, что с палестинской стороны погибли 1100 граждан, еще 5339 пострадали.

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Жителя Краснодарского края приговорили к 10 годам колонии за драку
11 октября 2023, 20:43

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Житель Краснодарского края получил 10 лет колонии за драку, в результате которой погиб человек, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов края.
Трагедия произошла 18 февраля 2018 года в городе Туапсе. 

Подсудимый вместе с двумя знакомыми вышли из клуба. На улице они заметили, что неизвестный им человек ударил ножом их знакомого. Мужчины ринулись на помощь, отогнали ​вооруженного человека, а затем побежали ​за ним, схватили и нанесли ему 12 ножевых ранений, а также многочисленные удары ногами по голове и телу. В результате, мужчина скончался от полученных травм. 

Отмечается, что подсудимый скрывался пять лет после совершенного преступления и был объявлен в федеральный розыск. Его друзья также получили тюремные сроки.

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