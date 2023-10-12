Сотрудники онкологического отделения больницы превратили её в порностудию

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В Великобритании полиция расследует появление в Сети порнороликов, снятых в больнице Белфаста. Об этом пишет Belfast Live.
В столице Северной Ирландии разразился скандал из-за серии откровенных видеороликов в интернете. Оказалось, что половые акты были сняты в крупнейшей больнице города Белфаст. По некоторым свидетельствам, сотрудники онкологического отделения превратили клинику в порностудию.
В настоящее время ведётся внутреннее расследование.
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В настоящее время ведётся внутреннее расследование.
«Такие съемки в помещениях Фонда абсолютно неприемлемы. Если выяснится, что видео действительно снимали там, мы примем соответствующие меры», — отметили в Фонде соцзащиты и охраны здоровья Белфаста.
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Диана Аванесян