Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении пожилой пары в Петербурге

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении пожилой пары в Петербурге

14 июля 2023, 21:17

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Мужчина, который избил пожилую семейную пару на заправке в центре Санкт-Петербурга, задержан во Владимирской области. Об этом сообщает региональный главк МВД РФ.
Сообщается, что 12 июля, в среду, на автозаправочной станции на Среднем проспекте Васильевского острова неизвестный избил пожилого мужчину 85 лет и его 86-летнюю жену, после чего преступник скрылся.

По данным ведомства, во Владимирской области был задержан подозреваемый 2002 года рождения в городе Вязники.


Уточняется, что нападавший признал вину. Подозреваемый рассказал, что между ним и пожилой парой случилась ссора, после которой он в состоянии алкогольно-наркотического опьянения избил их.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

Читайте также:

В Саратове 17-летний парень избил охранника военкомата, требуя отправки на СВО

Сотрудница больницы избила неходячего дедушку в Волгоградской области

Мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка
#Санкт-Петербург
#пожилая пара
#Владимирская область
#избиение
Читайте нас в
Арестован бывший вице-губернатор Рязанской области Греков
14 июля 2023, 21:39

Фото: iStock/Rafa Jodar

Игорь Греков обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Shot пишет, что Греков является фигурантом дела о закупках медицинского оборудования, по которому ранее арестовали экс-сенатора от области Ирину Петину.
 
Греков занимал пост губернатора с 2017 по 2021 годы. При этом он скрыл погашенную судимость. В 2020 году во время прямой линии Владимира Путина рязанская журналистка просила для Грекова звание Героя России. Она рассказала, как он спас 7 человек во время пожара, но потом выяснилось, что он просто стоял возле очага возгорания.
 
Ирина Петина в те же годы занимала должность заместителя министра здравоохранения Рязанской области, после чего стала сенатором от региона.

Читайте также:

В Твери студентки колледжа культуры обвиняют декана в домогательствах

Суд отказался отправлять мужа Лерчек Артема Чекалина под домашний арест

Минюст США сообщил об экстрадиции гражданина России из Эстонии в Нью-Йорк
#Рязанская область
#Греков
#взятка
Читайте нас в
В Твери студентки колледжа культуры обвиняют декана в домогательствах
14 июля 2023, 21:01

Фото: Фотобанк Московской области

Тверской суд отправил декана колледжа культуры под домашний арест после того, как студентки обвинили его в домогательствах.
Издание «Черта» пишет, что 54-летний преподаватель физкультуры и акробатики, который занимает должность декана кафедры циркового искусства тверского колледжа культуры им. Н. А. Львова, оказался под домашним арестом после обвинений в развратных действиях и изготовлении порнографии.
 
Несколько несовершеннолетних студенток заявили на декана в полицию, сообщив о домогательствах. При этом поддержки у старшекурсниц не нашли.
 
«Они сказали, что переломают нам с подругой ноги. Говорили, соберут подписи и его выпустят, а нам потом будет только хуже», — рассказала одна из студенток.
 В данный момент известно как минимум о 7 случаях домогательств.

Читайте также:

В Москве задержали 35-летнего студента РУДН за домогательства к школьнице

Женщины-делегаты массово пожаловались на домогательства на конференции ООН

Сексолог Павлов объяснил, как вычислить извращенца и избежать домогательств

#декан
#студентки
#домогательства
Читайте нас в
Денисенко обвинили в умышленном убийстве офицера Ржицкого
14 июля 2023, 20:43

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Сергею Денисенко предъявлено обвинение в убийстве замначальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщает Следственный комитет России.
«Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, Денисенко обвинили и в незаконном обороте оружия.

Напомним, 10 июля в Краснодаре во время утренней пробежки застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, который по некоторым данным также был командиром подводной лодки «Краснодар». Уже на следующий день подозреваемый в убийстве был задержан в Туапсе. Позже он признал свою вину.

Читайте также:

Обвиняемый в убийстве Ржицкого арестован на два месяца;

Глава ГУР Украины Буданов отверг причастность ведомства к убийству Ржицкого

Baza: Убийство Ржицкого было тщательно спланировано
#Следственный комитет
#Станислав Ржицкий
#убийство
Читайте нас в
Суд отказался отправлять мужа Лерчек Артема Чекалина под домашний арест
14 июля 2023, 20:14

Фото: iStock/AMilkin

Мерой пресечения для Артема Чекалина остаётся «запрет определённых действий».
На изменении меры пресечения настаивало следствие из-за интервью, которое дала семья Чекалиных, где Артем раскрыл детали расследования. Также следствие зафиксировало несанкционированное общение Артема Чекалина с тёщей, которая проходит по делу в качестве свидетеля. 

Отмечается, что супруги Чекалины неоднократно нарушали избранную им меру пресечения. По данным СК РФ, они «опосредованно использовали социальные сети» и общались со свидетелями по уголовному делу.

Напомним, блогер Лерчек и её родственники проходят по делу о неуплате налогов. Лерчек обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей. 

Арест наложен на недвижимость, автомобили и средства личной фирмы «Би ФИТ». В доме сыщики нашли 8 кг чистого золота, стоимостью почти 4,5 млн рублей каждый.

Читайте также:

Mash: инвест-коуч Гогаладзе подала в суд на коллегу Кузнецову, а в итоге сама попала под проверку

Shot: блогеры Чекалины не уверены в правильности подсчётов ФНС

Блогерша Лерчек задолжала государству 300 млн налогов: чем зарабатывает и как живет миллионерша?
#суд
#Лерчек
#налоги
Читайте нас в
У 92-летнего актёра Ивана Краско начались сильные галлюцинации
14 июля 2023, 19:49

Фото: iStock/VILevi

Состояние Ивана Краско после госпитализации оценивается как тяжёлое, но он старается шутить.
Shot пишет, что ближайшие несколько дней 92-летний Иван Краско проведёт в реанимации. Завтра ему планируют привезти еду, так как больничная пища ему не понравилась.
 
Артиста госпитализировали вчера в медицинский центр имени Алмазова с инсультом. Актёр не чувствует всю левую часть тела и лица.
 
Отмечается, что кроме этого у 92-летнего артиста артериальная гипертензия и нарушение кровообращения в мозге. Эти недуги осложняют состояние актёра. Как уточняет Telegram-канал Mash, у Краско это уже четвёртый инсульт.

Читайте также:

Состояние 76-летней актрисы Татьяны Васильевой внезапно ухудшилось

91-летнего отца Филиппа Киркорова госпитализировали

В Москве в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали актрису Марину Неёлову
#Краско
#Иван Краско
#инсульт
Читайте нас в
Минюст США сообщил об экстрадиции гражданина России из Эстонии в Нью-Йорк
14 июля 2023, 19:42

Фото: iStock/SabdiZ

Россиянина Вадима Конощенка экстрадировали в США из Эстонии, после этого он предстанет перед судом в Нью-Йорке.
Об этом сообщило министерство юстиции США. В офисе прокурора по Восточному округу Нью-Йорка считают, что россиянин «является сотрудником российской разведки». Если мужчину признают виновным, ему грозит до 30 лет лишения свободы.
 
Прокурор США поблагодарил Управление по международным делам минюста и власти Эстонии «за их существенную помощь в сборе иностранных доказательств, аресте и экстрадиции» Вадима Конощенка.
 
Об аресте Вадима Конощенка стало известно в декабре прошлого года. Он подозревался в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций.
 
Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержали троих. Еще четверо россиян остались на свободе. По данным американского минюста, они могут находиться в США.

Читайте также:

Во Флориде по подозрению в продаже авиазапчастей арестованы двое россиян

США заподозрили Binance в помощи россиянам в обходе санкций, пишут СМИ

Троих россиян обвинили в США во «вредоносном влиянии»
#США
#россиянин
#Эстония
Читайте нас в
В Челябинской области ротвейлер искусал 2-летнего ребёнка
14 июля 2023, 19:30

Фото: istockphoto/sinseeho

В Златоусте 2-летнюю девочку госпитализировали с множеством укусов и переломами.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось во время прогулки девочки с мамой. Ребёнок подошёл к вольеру частного дома, и ротвейлер покусал девочку через решётку. В вольере содержались 18 собак различных пород.
 
У девочки диагностированы обширные укушенные раны, перелом обеих костей левого предплечья.
 
Правоохранители начали проверку.

Ранее в уральском поселке Лай бойцовская собака набросилась на 10-летнего мальчика на общественном пляже, сообщает E1.RU.

По информации СМИ, ребенок возвращался с друзьями из школы. Они решили поиграть на общественном пляже, где в это время женщина выгуливала своих бойцовских собак. Животные были без поводков и намордников.

Читайте также:

В Нижневартовске собака искусала школьнице лицо в лифте

Бродячие собаки искусали первоклассника на Чукотке

Депутат Бурматов назвал ответственных за нападения бездомных собак на детей
#Челябинская область
#ротвейлер
#собака
Читайте нас в
В Воронежской области обнаружены убитые мужчины в военной форме
14 июля 2023, 19:21

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружены утром 6 июля в Хохольском районе Воронежской области рядом с автодорогой «Воронеж-Луганск», недалеко от села Оськино.
Baza пишет, что мужчины были одеты в военную форму. При них не было никаких документов. Недалеко от погибших обнаружили УАЗик «буханку», внутри находилось оружие.
 
Личность мужчин до сих пор не установлена. По данным экспертов, смерть наступила от огнестрельных ранений.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее на Кубани следователи СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара, капитана второго ранга Станислава Ржицкого.

Бывший подводник был убит выстрелом в спину, 10 июля, во время утренней пробежки. Убийство произошло в центре Краснодара, в Парке 30-летия Победы, неподалеку от Дворца спорта «Олимп», где киллер караулил свою жертву, передает РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств считают, что убийца мог отследить офицера с помощью мобильного приложения для бега.

Читайте также:

В Туапсе обнаружено тело пропавшего без вести 15-летнего подростка

В Белгороде взорвалась машина, есть пострадавшие

В Адыгее пропала 11-летняя девочка


#Воронежская область
#военные
#убийство
Читайте нас в
В Брянске женщине, которая заставляла своих детей употреблять и продавать наркотики, вынесли приговор
14 июля 2023, 18:41

istockphoto/rdjanns74

Брянский суд приговорил 37-летнюю местную жительницу, которая заставляла своих детей 14 и 13 лет употреблять и продавать наркотики, к 11 годам колонии общего режима.
Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении СК РФ.
 
По данным следствия, женщина 2 года давала подросткам наркотики и склоняла к потреблению. А в августе и сентябре 2022 года пыталась через закладки реализовать более 770 г наркотиков, на оборудование тайников она брала с собой дочь.
 
Женщина признана виновной по трём статьям и лишена родительских прав.

Читайте также:

В Москве арестована владелица салона красоты и её сотрудник за продажу наркотиков

В Перми у борца с наркотиками обнаружили 200 грамм метадона

Руководителей компаний в Кремниевой долине обвиняют в употреблении наркотиков
#Брянск
#наркотики
#дети
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников