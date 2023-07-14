Сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении пожилой пары в Петербурге

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Мужчина, который избил пожилую семейную пару на заправке в центре Санкт-Петербурга, задержан во Владимирской области. Об этом сообщает региональный главк МВД РФ.
Сообщается, что 12 июля, в среду, на автозаправочной станции на Среднем проспекте Васильевского острова неизвестный избил пожилого мужчину 85 лет и его 86-летнюю жену, после чего преступник скрылся.
По данным ведомства, во Владимирской области был задержан подозреваемый 2002 года рождения в городе Вязники.
Уточняется, что нападавший признал вину. Подозреваемый рассказал, что между ним и пожилой парой случилась ссора, после которой он в состоянии алкогольно-наркотического опьянения избил их.
На мужчину возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.
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По данным ведомства, во Владимирской области был задержан подозреваемый 2002 года рождения в городе Вязники.
На мужчину возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.
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Екатерина Коршунова