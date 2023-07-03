Сотрудники Росгвардии нашли автомобиль, находящийся в угоне

В Раменском сотрудники Росгвардии обнаружили автомобиль, который числится в угоне

Сотрудниками Раменского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области был найден автомобиль, числящийся в угоне, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В ходе патрулирования улиц города, внимательными сотрудниками Росгвардии во дворе жилого дома был замечен автомобиль, находящийся в розыскной ориентировке.





В процессе разбирательств выяснилось, что владелец поспешил обратиться в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Владелец забыл место парковки своего автомобиля после застолья, его машину никто не угонял.

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