Сотрудники Росгвардии в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
Росгвардейцы оперативно прибыли на место проишествия. Сотрудники узнали, что между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один нанес другому множественные удары ножом в область шеи и туловища. Травмы оказались не совместимы с жизнь и один из мужчин скончался на месте.
Сотрудники Росгвардии провели задержание 32 -летнего местного жителя и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
Росгвардейцы задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчине в Подмосковье.
Депутат Останина призвала передать Росгвардии функции по охране детских садов.Росгвардейцы доставили в больницу рожающую женщину.