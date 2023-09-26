Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
Росгвардейцы обратили внимание на подозрительное поведение гражданина, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Сотрудники вневедомственной охраны остановили подозрительного мужчину для проверки его документов и обнаружили, что за совершённую кражу он находится в федеральном розыске.
Специалисты доставили мужчину в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
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