Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в хищении денежных средств

Фото: пресс-служба Росгвардии по Московской области
Сотрудниками Коломенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области был задержан водитель такси, подозреваемый в краже банковской карты и снятии с нее денежных средств, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
В ходе патрулирования Коломенского городского округа, сотрудники Росгвардии заметили автомобиль, который числится в розыске, из-за того, что водитель данного транспортного средства подозревается в краже. Сотрудники Росгвардии заблокировали транспортное средство и задержали водителя.
Злоумышленником оказался 28-летний местный житель, который несколько дней назад украл у пассажира банковскую карту и снял с нее порядка 40 тыс. рублей.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело.Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали подростка, пытавшегося убить родственников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.