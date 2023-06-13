Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в хищении денежных средств

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств с банковской карты в Подмосковье

Сотрудниками Коломенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области был задержан водитель такси, подозреваемый в краже банковской карты и снятии с нее денежных средств, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В ходе патрулирования Коломенского городского округа, сотрудники Росгвардии заметили автомобиль, который числится в розыске, из-за того, что водитель данного транспортного средства подозревается в краже. Сотрудники Росгвардии заблокировали транспортное средство и задержали водителя.





Злоумышленником оказался 28-летний местный житель, который несколько дней назад украл у пассажира банковскую карту и снял с нее порядка 40 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.