Сотрудники СК и Росгвардии задержали в Москве двоих участников экстремистской организации

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В Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистской организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
Сотрудники Следственного комитета и Росгвардии установили детали деятельности организации и задержали двоих её представителей. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
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Анастасия Чинкова