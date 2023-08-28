Сотрудники склада Wildberries устроили массовое побоище

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В Электростали сотрудники склада Wildberries устроили массовую драку, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, побоище случилось утром 27 августа у железнодорожной станции «Фрязево». Предварительно, причиной стал обычный словесный конфликт, переросший в потасовку.
В определенный момент количество участников в драке возросло до 40 человек, а некоторые из них были вооружены ножам.
В результате, в местную больницу поступили двое сотрудников склада - 21-летний гражданин России получил ножевое ранение в грудь, а 22-летний гражданин Киргизии — ножевое ранение ягодицы и руки.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Хулиганство». Самых активных участников потасовки, а также зачинщиков, сейчас разыскивает полиция.
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В определенный момент количество участников в драке возросло до 40 человек, а некоторые из них были вооружены ножам.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Хулиганство». Самых активных участников потасовки, а также зачинщиков, сейчас разыскивает полиция.
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Евгения Парфентьева