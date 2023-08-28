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Сотрудники склада Wildberries устроили массовое побоище

В Электростали сотрудники склада Wildberries устроили массовую драку
28 августа 2023, 10:15

Фото: iStock/globalmoments

В Электростали сотрудники склада Wildberries устроили массовую драку, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, побоище случилось утром 27 августа у железнодорожной станции «Фрязево». Предварительно, причиной стал обычный словесный конфликт, переросший в потасовку.

В определенный момент количество участников в драке возросло до 40 человек, а некоторые из них были вооружены ножам.


В результате, в местную больницу поступили двое сотрудников склада - 21-летний гражданин России получил ножевое ранение в грудь, а 22-летний гражданин Киргизии — ножевое ранение ягодицы и руки.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Хулиганство». Самых активных участников потасовки, а также зачинщиков, сейчас разыскивает полиция.

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#драка
#полиция
#больница
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Во Владивостоке мужчина при пожаре спас маленькую девочку, ее отца и кошку
МЧС: Во Владивостоке мужчина при пожаре спас маленькую девочку, ее отца и кошку
29 августа 2023, 04:42

Фото: iStock/TonyFuse

Во Владивостоке мужчина залез в горящую квартиру через окно на втором этаже, чтобы спасти маленькую девочку, ее отца и кошку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.
«Сотрудник Владивостокского морского торгового порта Максим, возвращаясь домой с работы, услышал детские крики, доносящиеся из квартиры дома на улице Морозова. В окне мужчина увидел зовущую на помощь девочку лет семи. Из помещения наружу вырывалось пламя. Он в считанные минуты залез по решетке, перепрыгнул через кондиционер и стал вытаскивать через окно находившихся внутри испуганных маленькую девочку, ее отца и кошку», — говорится в публикации.

В пресс-службе краевого МЧС уточнили, что квартира, из которой Максим спас ребенка, мужчину и кошку, расположена на втором этаже дома. После эвакуации сотрудник порта сообщил о возгорании пожарным и разбудил соседей.

Прибывшие спасатели эвакуировали из отрезанных дымом квартир еще 12 человек. Отмечается, что квартира, в которой произошел пожар, полностью выгорела.

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#мужчина
#дома
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ТАСС: Завершено расследование об убийстве первого главы ДНР Захарченко
29 августа 2023, 04:24

Фото: iStock/Anton_Litvintsev

Расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко в 2018 году в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка, подошло к концу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации агентства, главный фигурант этого дела Александр Погорелов обвиняется сразу по нескольким статей Уголовного кодекса Российской Федерации, включая шпионаж, прохождение обучения терроризму, посягательство на жизнь государственного деятеля и т.д.

Захарченко был убит 31 августа 2018 года в центре Донецка. В ресторане «Сепар», где он находился, произошел взрыв, в результате которых первый глава ДНР получил травмы, несовместимые с жизнью. Осенью 2022 года сообщалось, что организаторы заплатили убийце пять миллионов рублей — такую стоимость раскрыл сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Киященко.

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#днр
#убийство
#расследование
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В Москве парковку многоквартирного дома залило кипятком
В Москве парковку многоквартирного дома залило кипятком — «Известия»
29 августа 2023, 02:57

Фото: iStock/mrak_hr

В Москве парковку многоквартирного дома в ЖК «Весна на Балтийском» из-за прорыва труб залило кипятком. Об этом пишут «Известия».



«Как только воду откачают, будет устанавливаться место прорыва трубы, и после этого будут проводиться восстановительные работы», — цитирует издание слова главы управы района Аэропорт (САО) Алексея Борисенко.

По информации «Известий», уровень подтопления на момент 23:00 составлял 20 сантиметров.

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#москва
#происшествие
#парковка
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В США неизвестный напал на кампус университета, один человек погиб
29 августа 2023, 02:43

Фото: iStock/PhotosbyAndy

В городе Чапел-Хилл, штат Северная Каролина, в ходе вооруженного нападения мужчины на кампус университета погиб сотрудник учебного заведения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на шефа местной полиции Брайана Джеймса.
«Мы с сожалением сообщаем, что один из наших преподавателей погиб в результате стрельбы. Такие происшествия подрывают доверие и безопасность, которые мы столь часто считаем само собой разумеющимися», — цитирует агентство слова Джеймса.

В настоящее время полиция не раскрывает личности преступника и погибшего, как и мотивы преступления. Американские телеканалы ранее продемонстрировали кадры, на которых видно, как студенты в ходе эвакуации выпрыгивали из окна университетского корпуса. Предположительно, они могли получить травмы.

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#полиция
#студенты
#травмы
#кадры
#происшествия
#сша
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На камчатском вулкане нашли тело, предположительно, пропавшего 22-летнего туриста
29 августа 2023, 01:33

Фото: iStock/Bborriss

На Авачинском вулкане камчатские спасатели обнаружили тело, предположительно, туриста из Санкт-Петербурга, пропавшего там 27 августа. Об этом министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил на своей странице «ВКонтакте».
«Только что поисковая группа спасателей обнаружила тело человека на вулкане Авачинский. Вероятно, это тело человека, пропавшего там на днях. Предварительно — упал и разбился. Ведутся необходимые мероприятия», — говорится в публикации.

МЧС ранее проинформировала, что 22-летний турист из Санкт-Петербурга 27 августа ушел на восхождение на вулкан Авачинский в 25 км от Петропавловска-Камчатского. Его знакомая сообщила, что молодой человек пропал, не вернувшись вовремя в лагерь.

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#мчс
#человек
#турист
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В Белгородской области сбили украинский БПЛА
Минобороны: В Белгородской области сбили украинский беспилотник
29 августа 2023, 00:29

Фото: сайт Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки ВС Украины совершить террористическую атаку по российским объектам. Силами ПВО был ликвидирован украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, пишет РИА Новости.
«Двадцать восьмого августа около 23.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области», — цитирует агентство сообщение оборонного ведомства.

В публикации отмечается, что ВСУ регулярно совершают попытки атаковать с помощью БПЛА центральную часть России. Так, над Брянской областью в ночь на понедельник, дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника.

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Забросавшего яйцами посольство РФ в Таллине журналиста Бабченко оштрафовали на €100

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#всу
#рф
#пво
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Забросавшего яйцами посольство РФ в Таллине журналиста Бабченко оштрафовали на €100
29 августа 2023, 00:17

Фото: iStock/jaanalisette

Забросавшего российское посольство в Таллине яйцами журналиста Аркадия Бабченко* оштрафовали на €100. Об этом сообщает портал ERR.
«Сегодня мне выписали штраф — 100 евро. Итого все это дело мне обошлось в 140 евро, потому что я купил четыре яйца по десять евро за штуку», — цитирует издание слова Бабченко*.

Журналист отметил, что проживает в Эстонии и уважает законы этой страны, поэтому оплатил штраф.

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*признан в РФ иноагентом
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#законы
#рф
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SHOT: Мужчину, открывшего огонь по судебным приставам в Ноябрьске, задержали
28 августа 2023, 23:58

Фото: iStock/BrianAJackson

Стрелка из ЯНАО, который открыл огонь по судебным приставам и закрылся в собственном доме, задержали, cообщает Telegram-канал SHOT. Перед тем как оперативники его обезвредили, Марат Сайткулов пытался сжечь собственное жилище.
После того как силовики зашли в дом в посёлке СУ-952 под Ноябрьском, где держал оборону мужчина, он устроил пожар и сам получил ожоги. Сайткулова госпитализировали, никто из правоохранителей не пострадал. 



Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По информации Telegram-канала «112», Сайткулов отказывается переезжать в новостройку потому, что его не устраивает площадь новой квартиры. Дом №165, в котором сейчас проживает Марат, признали аварийным еще несколько лет назад, соседи съехали, он остался единственным жильцом. Недавно суд принял решение о насильном переселении мужчины.

В понедельник приставы приехали на место проживания мужчины, чтобы описать его имущество и наложить арест на автомобиль. Разъяренный житель ЯНАО поджег авто, затем забаррикадировался в домовладении и открыл огонь по сотрудникам.

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#пожар
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В Москве таксисту оторвало ногу при ДТП
28 августа 2023, 22:29

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве два человека серьезно пострадали в массовом ДТП, одному из них оторвало ногу. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно сообщению, сначала произошло легкое ДТП из двух машин. Водители вышли из своих автомобилей для оформления европротокола. В этот момент в них влетела третья машина. Очевидцы ДТП утверждают, что при повторном столкновении водителю такси оторвало ногу, второй мужчина также получил серьезную травму. Оба они госпитализированы.

Ранее также сообщалось, что в Краснодарском крае пьяный участковый выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем, в результате ДТП погиб человек, еще четверо получили различные травмы.

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