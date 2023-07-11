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Сотрудники украинского военкомата вчетвером отобрали у девушки телефон

11 июля 2023, 02:50

Фото: iStock/AlexLinch

Сотрудники украинского военкомата отобрали телефон у девушки. Соответствующее видео публикует Телеграм-канал «Новости Одесса».
На кадрах видно женщину, сидящую за рулем автомобиля. К ней подходит мужчина в форме и выхватывает телефон из рук. После этого к машине подходят еще трое вооруженных мужчин.

Девушка вышла из машины и попыталась вернуть свой телефон, но ей это не удалось.




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#Украина
#военкомат
#девушка
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В Москве сотрудники Росгвардии поймали агрессивного лемура
11 июля 2023, 02:20

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

В Москве сотрудники Росгвардии поймали лемура, кидающегося на автомобили и пешеходов. Об этом сообщается в Телеграм-канале федеральной службы.
Уточняется, что кошачьего лемура обнаружили в районе Даниловской набережной. Животное проявляло агрессию и бросалось на людей и проезжающие автомобили.

Сотрудникам Росгвардии удалось поймать лемура. Его покормили и передали московскому департаменту природопользования и охраны окружающей среды.

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#лемур
#Москва
#Росгвардия
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В Нижнем Новгороде один человек погиб, пять детей пострадали в пожаре
11 июля 2023, 01:48

Фото: Фотобанк Московской области

В Нижнем Новгороде в результате пожара в жилом доме на улице Бекетова один человек погиб. Еще шестеро, среди которых пять детей, пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.
Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован.

Пострадавших в результате инцидента доставили в городские медицинские учреждения.

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#пожар
#Нижний Новгород
#дом
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На бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Нассара напали в тюрьме
11 июля 2023, 01:36

Фото: iStock/Tunatura

Экс-врач американской сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассар был госпитализирован после того, как на него напали с ножом в тюрьме Флориды, где он отбывает срок по обвинению в сексуальном насилии и хранении детского порно. Об этом во вторник сообщило американское издание Independent.
По сведениям журналистов, 9 июля на Нассара во время ссоры напал другой заключенный, нанеся ему несколько ударов ножом в спину и грудь. Сейчас состояние бывшего спортивного врача остается стабильным. Отмечается, что это уже второе нападение на Нассара с 2017 года, когда его арестовали.

Никто из других заключенных или охранников тюрьмы не пострадал. Администрация исправительного учреждения уже начала собственное внутреннее расследование.

Ларри Нассар был спортивным врачом Университета штата Мичиган, а также официальным физиотерапевтом гимнастической сборной США на четырех Олимпийских играх. Среди его подопечных — олимпийские чемпионки Маккейла Марони, Александра Райсман и Симона Байлз. Все они подтвердили, что во время работы Нассар неоднократно применял к девушкам сексауальное насилие.

В итоге доктора признали виновным не только в нем, но также и в хранении детской и подростковой порнографии, а также в фальсификации улик. Общий срок, который он должен отбыть за все эти преступления, ваоьируется от 40 до 175 лет. И даже в самом лучшем для Нассара случае, он сможет стать свободным не раньше, чем в январе 2068 года.

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#Флорида
#тюрьма
#Ларри Нассар
#нападение с ножом
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Убитый в Краснодаре замначальника отдела мобилизации Ржицкий числился в «Миротворце»
11 июля 2023, 01:09

Фото: Фотобанк Московской области

Заместитель начальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, убитый в Краснодаре, был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что сейчас на фотографии Ржицкого статус «ликвидирован».



В администрации Краснодара ранее сообщили о смерти замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По словам депутата Госдумы, экс-главы Краснодара Евгения Первышова, Ржицкого в понедельник застрелили в спину.

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#Краснодар
#Ржицкий
#убийство
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Baza: Подозреваемый в убийстве Ржицкого попал на камеры, его усиленно ищут
11 июля 2023, 00:37

Фото: iStock/Supersmario

Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, уходя с места преступления, попал на камеры видеонаблюдения. Об этом 11 июля пишет Telegram-канал Baza.
Как пишет Baza, сейчас во все территориальные отделы МВД по Краснодарскому краю уже разослана фотография мужчины средних лет в голубой кепке.

По предположениям журналистов, киллер мог отследить предполагаемые перемещения Ржицкого через мобильное приложение Strava — оно позволяет выстраивать маршруты пробежек или велосипедных прогулок, а затем делиться им с другими пользователями. Известно, что Станислав Ржицкий совершал утренние забеги и велопрогулки приблизительно по одним и тем же маршрутам.

Напомним, что 10 июля в Краснодаре, во время утренней пробежки, был застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, который, по некоторым данным также был командиром подводной лодки «Краснодар». Дело о его убийстве взято под личный контроль главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

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В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе Ржицкий
#киллеры
#Станислав Ржицкий
#Краснодар
#камеры видеонаблюдения
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Четырехлетняя девочка умерла в больнице в Ставрополе
11 июля 2023, 00:27

Фото: iStock/eranicle

В Ставропольском крае следственные органы проводят проверку по факту смерти в больнице четырехлетней девочки. Об этом пишет РЕН ТВ.
По информации местных СМИ, медицинскую помощь ребенку была оказана ненадлежащим образом. Девочку с заболеванием госпитализировали в местное лечебное учреждение, но спустя время она скончалась, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По факту инцидента следственный комитет начал проверку.

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В Самаре в трамвае с пассажирами возник пожар.

#ребенок
#Ставрополь
#смерть
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Тело одиннадцатилетнего ребенка нашли в заброшенном здании Ленинградской области
11 июля 2023, 00:09

Фото: iStock/Dzurag

В Лужском районе Ленинградской области нашли в заброшенном здании тело одиннадцатилетнего ребенка, придавленное плитой. Региональное СУСК РФ проинформировало о возбуждении уголовного дела, пишет РИА Новости.
Местная жительница обратилась с заявлением о пропаже в ночь с 9 на 10 июля. На место происшествия выехали сотрудники полиции, МЧС и следственно-оперативная группа.

«В ходе поисково-спасательных мероприятий в заброшенном здании найдено тело ребенка, придавленное плитой от разрушенной стены», — цитирует издание текст сообщения.

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#ребенок
#Ленинградская область
#СК РФ
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В столице Абхазии началось наводнение и отключили свет из-за дождей
10 июля 2023, 23:01

istockphoto/Doctor_bass

В Сухуме река Сухумка вышла из берегов, из-за чего началось наводнение и отключение света.
Telegram-канал D News Абхазия сообщает, что ливень затопил городские трансформаторы. В данный момент неизвестно, когда будет восстановлена подача электричества.
 
Ранее глава МЧС республики Абхазия Лев Квициния рассказал, что поиски пропавшей туристки из Москвы идут в селе Агараки в Гадаутском районе.

Известно, что женщина отдыхала вместе с мужем в селе Агараки. По словам очевидцев, туристку унесло течением реки Бзыбь.

Накануне министр туризма Абхазии Теймураз Хишба предложил на время закрыть все пляжи в стране из-за погоды.

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В Грузии мощный ливень затопил аэропорт Кутаиси

#Абхазия
#наводнение
#ливень
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В Грузии мощный ливень затопил аэропорт Кутаиси
10 июля 2023, 22:50

Фото: istockphoto/NexTser

Дождь затопил международный аэропорт Кутаиси. Разрушилась часть потолка.
Об этом сообщил Telegram-канал Tbilisi life. Обрушившиеся фрагменты потолка засыпали пол аэропорта. Сотрудники ликвидируют последствия затопления. Из-за погодных условий некоторые рейсы задержали. 

Никто не пострадал.

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#Грузия
#аэропорт
#ливни
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