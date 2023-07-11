Сотрудники украинского военкомата вчетвером отобрали у девушки телефон

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Сотрудники украинского военкомата отобрали телефон у девушки. Соответствующее видео публикует Телеграм-канал «Новости Одесса».
На кадрах видно женщину, сидящую за рулем автомобиля. К ней подходит мужчина в форме и выхватывает телефон из рук. После этого к машине подходят еще трое вооруженных мужчин.
Девушка вышла из машины и попыталась вернуть свой телефон, но ей это не удалось.
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Диана Аванесян