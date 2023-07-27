Сотрудников ДПС арестовали за взятку в пачке сигарет

Фото: iStock/z1b
Несколько дней назад в Самаре распространилось видео, на котором неизвестный мужчина передает двум сотрудникам ДПС взятку в пачке сигарет, видео публикует у себя Telegram-канал Baza.
Два сотрудника правоохранительных стоят рядом со служебной машиной, когда к ним подходит мужчина и передает им пачку сигарет. Можно заметить, что один из инспекторов открывает пачку, что-то из нее достает и кладет к себе в карман.
Ролик, который идет всего полторы минуты, вызвал настоящий переполох в органах. В ходе проверку выяснилось, что мужчина на видео – водитель Lexus, которого остановили инспекторы за нарушение правил ПДД, однако, все же решили отпустить за пять тысяч рублей в сигаретной пачке.
Теперь обоим сотрудникам светит уголовное дело за получение взятки.
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Ролик, который идет всего полторы минуты, вызвал настоящий переполох в органах. В ходе проверку выяснилось, что мужчина на видео – водитель Lexus, которого остановили инспекторы за нарушение правил ПДД, однако, все же решили отпустить за пять тысяч рублей в сигаретной пачке.
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Евгения Парфентьева