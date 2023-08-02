Сотрудница полиции из Коломны спасла и реанимировала тонувшую девочку

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«В это время у водоёма отдыхала сотрудница изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Управления МВД России Ирина Сухинова. Услышав, что рядом тонет ребёнок, сержант полиции вместе со знакомым и местным рыбаком поспешила на помощь и вытащила из воды находившуюся без сознания девочку», – сообщила Волк.
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