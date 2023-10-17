Сотрудница УК «Паритет» из Щёлково переехала местную жительницу на своей Audi

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Сотрудница управляющей компании из подмосковного Щёлкова переехала местную жительницу, которая вышла протестовать к зданию организации, сообщает Mash.
По информации СМИ, возмущенные жители города Щёлково в Московской области собрались перед зданием управляющей компании «Паритет», чтобы устроить протест из-за отсутствия отопления, а также ужасного состояния подвалов. Вместе с протестующими к зданию УК съехались и щёлковские журналисты.
Однако, пойманная на улице сотрудница компании не захотела разговаривать с разъяренной толпой. Она села в свою Audi, хлопнула дверью и дала по газа. В это время местные жители попытались перегородить ей дорогу. Бампером авто сотрудница УК задела одну из протестующих женщин, сбила ее, а затем и переехала.
О нынешнем состоянии пострадавшей пока ничего не сообщается.
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Однако, пойманная на улице сотрудница компании не захотела разговаривать с разъяренной толпой. Она села в свою Audi, хлопнула дверью и дала по газа. В это время местные жители попытались перегородить ей дорогу. Бампером авто сотрудница УК задела одну из протестующих женщин, сбила ее, а затем и переехала.
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Евгения Парфентьева