Соучастник покушения на бывшего депутата Рады Царева признался в сотрудничестве с СБУ

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Соучастник покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева признался в том, что работает на Службу безопасности Украины.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России. В Центре рассказали, что руководителем покушения был 46-летний житель Ялты. Он по заданию СБУ следил за Царевым, а также оборудовал тайник с оружием, из которого в политика стреляли.
При обысках в доме ялтинца обнаружили самодельную взрывчатку и компоненты для ее изготовления, средства связи с кураторами с Украины, а также планы подходов к месту жительства и работы Царева.
О покушении на политика стало известно утром 27 октября. Неизвестный проник на территорию санатория в Ялте и дважды выстрелил в Царева. ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля. Расследованием дела занимаются правоохранители.
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При обысках в доме ялтинца обнаружили самодельную взрывчатку и компоненты для ее изготовления, средства связи с кураторами с Украины, а также планы подходов к месту жительства и работы Царева.
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Алина Юрчак