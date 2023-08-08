Совершенно голый мужчина выпал с 26 этажа в столичном ЖК «Триколор»

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В Москве на проспекте Мира из окна многоэтажного дома в жилом комплексе «Триколор» с 26 этажа выпал совершенно голый мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Также ранее сообщалось, что на Воробьевых горах в Москве мужчина провалился в открытый колодец возле канатной дороги. Он погиб. Глубина колодца составила 20 метров. Прибывшие на место врачи констатировали его смерть.
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