Совершено покушение на замглавы ВГА Харьковской области Слисаренко

Фото: iStock/Motortion
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что на жизнь его заместителя было совершено покушение.
«На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение. Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает», - передает РИА Новости слова Ганчева.
По данным администрации, речь идет об Александре Слисаренко. Сейчас спецслужбы разбираются в подробностях происшествия.
Слисаренко ранее работал в органах внутренних дел Украины. Он был активным участником Харьковской антимайдана. В 2021-2022 принимал участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. На Украине его заочно осудили за госизмену.
Читайте также:
Житель ЛНР бросил бомбу в автомобиль с женой и дочерью
Полиция задержала двух жителей Томска, подложивших бомбу под авто мужчины
Начальника связи теробороны ВСУ задержали в российском регионе
Элина Позднякова