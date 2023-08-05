Советник главы Крыма Крючков не подтвердил информацию о взрывах в районе Крымского моста

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Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что не может подтвердить подобные сообщения, и попросил «не нагнетать»
По словам Крючкова, тревога в районе Крымского моста объявляется порой по несколько раз на дню. А громкие звуки, слышимые жителям Керчи, не имели никакого отношения к мосту. Сейчас объявлена угроза атаки, после устранения которой движение будет восстановлено.
«Просим не нагнетать. Работают все службы. <...> Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу», — написал Крючков в своем Telegram-канале.
При этом движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированной атаке боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. По его словам, было уничтожено три надводных беспилотника. Он добавил, что к ним присоединились воздушные дроны.
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«Просим не нагнетать. Работают все службы. <...> Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу», — написал Крючков в своем Telegram-канале.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированной атаке боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. По его словам, было уничтожено три надводных беспилотника. Он добавил, что к ним присоединились воздушные дроны.
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Артем Путинцев