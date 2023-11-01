Совладельца «Альфа групп» Кузьмичева во Франции обвинили в отмывании денег

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Финансовая прокуратура Франции предъявила совладельцу «Альфа-групп» российскому бизнесмену Алексею Кузьмичеву обвинения в отмывании денег. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение французского надзорного ведомства.
В настоящее время Кузьмичева отпустили под залог в размере 8 миллионов евро.
Напомним, 30 октября издание Le Monde сообщило, что во Франции задержан совладелец «Альфa-Групп» Алексей Кузьмичев. Его задержали в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и нарушениях санкций.
В объектах недвижимости, которые принадлежат Кузьмичеву, были проведены обыски, в том числе на его вилле в Сен-Тропе и в парижской квартире. В результате проверки было найдено несколько пачек с деньгами. Отмечается, что порядка ста человек участвовали в проведении обысков. Бизнесмен находится под санкциями Евросоюза.
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Напомним, 30 октября издание Le Monde сообщило, что во Франции задержан совладелец «Альфa-Групп» Алексей Кузьмичев. Его задержали в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и нарушениях санкций.
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Артем Путинцев