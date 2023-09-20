Создатель «Дяди Степы» умер из-за ушиба мозга

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По предварительной информации, мужчина скончался из-за черепно-мозговой травмы. Накануне, художник упал с высоты собственного роста у себя дома. В результате падения, пожилой мужчина получил ушиб головного мозга тяжелой степени и был экстренно госпитализирован. Врачи боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось.
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