Спасатель Халилов о ситуации в коллекторах Москвы: «Трагедии можно было бы избежать»

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Дипломированный спасатель МЧС, эксперт по выживанию и ЧС Эдуард Халилов заявил, что трагедии, которая произошла в коллекторах Москвы с диггерами, можно было бы избежать, если бы организаторы не стали вести группу на экскурсию.
«Всё это страшно и больно. Если бы люди сами сказали, что не пойдут, а организаторы, несмотря на желание заработать, взяли бы и остановили группу и перенесли мероприятие или вернули деньги за экскурсию, трагедии можно было бы избежать», – сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Халилов.
Он отметил, что основными причинами трагедии стали нарушения правил безопасности, а также здравого смысла, поскольку несмотря на наличие бахил ОЗК, налобного фонарика и каски во время стихии человек оказывается беспомощен, и это всё надо было учитывать. Кроме того, по его словам, организаторы мероприятия проигнорировали прогнозы погоды о предстоящем ливне.
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