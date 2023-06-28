Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП

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Работники поисково-спасательного поста 270-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали мужчину, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии на шестом километре автомобильной дороги А-107 в Дмитровском городском округе 27 июня, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.Вызов поступил в единую службу спасения «Система-112». Очевидцы аварии рассказали диспетчеру службы спасения подробности аварии. В результате лобового столкновения мусоровоза с грузовиком, мусоровоз опрокинулся, и ноги водителя зажало в кабине искореженными конструкциями.
«Прибыв на место вызова, спасатели отключили аккумуляторы транспортных средств во избежание возгорания и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя. Зафиксировав пострадавшего на жестких носилках, работники дежурной смены транспортировали его в реанимобиль бригады медицины катастроф. С множественными колото-резаными ранами лица, подозрением на перелом левой ключицы и закрытую черепно-мозговую травму 29-летний мужчина был госпитализирован», — рассказал заместитель начальника части Леонид Белов.
56-летнего водителя грузовика, второго участника аварии, сотрудники скорой помощи доставили в медицинское учреждение с подозрением на сотрясение головного мозга, перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму.Ранее сообщалось, что в Красноярском крае разыскивают вооруженного подростка. Подробнее об этом читайте в нашем материале.