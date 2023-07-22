Спасатели ищут человека, пропавшего после прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года»

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Одного человека ищут в торговом центре «Времена года» в Москве после прорыва горячей воды. Телеграм-канала Mash сообщает, что он может находиться между 2 и 3 ярусами.
Напомним, ранее горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. В Москве после прорыва кипятка в торговом центре госпитализированы 4 человека. Ещё 20 людям медики оказывают помощь. Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании остаются заблокированные посетители. Спасатели пытаются найти место, где перекрывается труба.
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