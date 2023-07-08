Спасатели локализовали в Волгоградской области пожар

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В пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости о локализации пожара на производственной площадке в Волжском Волгоградской области, занимающей 2000 квадратных метров.
Предыдущие сообщения МЧС указывали на то, что вечером в субботу на улице Портовая, 16/7 в Волжском загорелось здание, площадь пожара составила 1000 квадратных метров.
Здание находилось на производственной территории рядом с портом города. По информации мэрии Волжского, пожар начался в мебельной мастерской.
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Здание находилось на производственной территории рядом с портом города. По информации мэрии Волжского, пожар начался в мебельной мастерской.
«Пожар в Волжском был локализован на площади 2000 квадратных метров в 21.50 по московскому времени», — поделился источник агентства.Мэрия города также добавила, что сильный ветер осложняет процесс тушения пожара.
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Артем Кузьмин