Спасатели не могут пробраться к пострадавшим в ДТП на Алтае туристам

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Один из туристов, которого удалось вызволить из опрокинувшегося грузовика на Алтае, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Напомним, группа туристом в составе 15 человек направлялась к Каракольским озерам в кузове грузовика. При этом, дорога, по которой проезжали туристы – крайне труднодоступная. По ней можно проехать только на технике высокой проходимости. Предварительно – туристы приехали из Екатеринбурга.
Спасатели все еще пытаются добраться до остальных пострадавших.
На настоящий момент известно об одной погибшей женщине.
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«Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, его сейчас доставляют в больницу», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
На настоящий момент известно об одной погибшей женщине.
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Евгения Парфентьева