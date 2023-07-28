Спасатели обнаружили тело туристки, пропавшей при сплаве в Бурятии

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Последнего члена туристической группы, которая перевернулась при сплаве по реке Снежная 6 июля, нашли спасатели МЧС, сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области.
Напомним, 6 июля на реке Снежная перевернулись четыре катамарана, на которых сплавлялась туристическая группа в составе восьми человек. Три человека выбрались из воды самостоятельно, пятерых позже нашли живыми спасатели.
Тело последней, восьмой туристки, удалось обнаружить лишь 22 дня спустя.
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Тело последней, восьмой туристки, удалось обнаружить лишь 22 дня спустя.
«В течение двух дней спасатели на катамаранах сплавлялись и вели поиск. Сегодня утром на реке Снежной в районе горы Шапка Мономаха нашли утонувшую туристку. Поисковые работы завершены», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
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Евгения Парфентьева