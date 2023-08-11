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Спасатели поймали в Солнечногорске залетевшую в квартиру летучую мышь

11 августа 2023, 21:22

Фото: Мособлпожспас

Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы поймали оказавшуюся в квартире летучую мышь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл в многоквартирном доме в городском округе Солнечногорск. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила напуганная женщина, которая обнаружила в своей квартире крылатую гостью. Она побоялась её трогать.

Прибыв по указанному адресу, спасатели, обезопасив руки, поймали летучую мышь при помощи подручных средств и выпустили на свободу. Представительница отряда рукокрылых не пострадала.

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#мособлпожспас
#спасатели
#солнечногорск
#квартира
#безопасность
#животные
#подмосковье
#московская область
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В горах Восточного Саяна у туриста, который вышел на маршрут один, случился инфаркт
11 августа 2023, 22:13

Фото: istockphoto/Chalabala

Сотрудники МЧС вылетели на вертолёте Ми-8 из Улан-Удэ в Окинский район.
Telegram-канал МЧС Бурятии пишет, что спасателям поступил сигнал о резком ухудшении самочувствия 53-летнего мужчины, который вышел в одиночку на маршрут в природном парке «Шумакские источники». Он путешествовал один и не прикреплялся к туристической группе.
 
Спасатели обнаружили мужчину с признаками инфаркта и доставили в тяжёлом состоянии на вертолёте в Иркутск.
 
Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка, которая пропала в тайге в Алтайском крае, найдена живой. Девочка ушла гулять 8 августа и не вернулась. Родители сообщили в полицию только вечером, поскольку до последнего пытались самостоятельно разыскать дочь. В поисковых работах участвовали следователи, следователи-криминалисты Следственного комитета, полиция, сотрудники МЧС, волонтёры и неравнодушные граждане.

В МЧС сообщили, что девочку нашли живой в удовлетворительном состоянии в 3,5 км от села, где она пропала.

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#мчс
#спасатели
#туризм
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Более ста человек подрались в Дагестане из-за музыки на свадьбе
МВД Дагестана: Произошел конфликт жителей двух сел с участием около 100 человек
11 августа 2023, 21:43

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Конфликт между жителями двух сел с участием около 100 человек произошел в Ногайском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
В ведомстве сообщили, что причиной конфликта стали взаимные претензии жителей двух сел друг к другу. 

По предварительной информации, разногласия произошли во время выбора музыкального сопровождения на свадьбе. В конфликте приняли участие около 100 человек. Мужчины использовали подручные средства, дубинки и палки для нанесения ударов. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые смогли прекратить противоправные действия.

О пострадавших в настоящее время не сообщается. 

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#человек
#мужчины
#происшествия
#сотрудники
#дагестан
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Саратовская пенсионерка сжигала траву и обгорела насмерть
Пенсионерка получила смертельные ожоги, сжигая траву в Саратове
11 августа 2023, 20:45

Фото: iStock/Nirut Punshiri

77-летняя пенсионерка была доставлена в одну из больниц Саратова с сильными ожогами. Спасти пожилую женщину не удалось, сообщает СУ СК по региону.
В ходе расследования выяснилось, что местная жительница решила сжечь траву возле своего домовладения. Пламя охватило пенсионерку, в результате чего, она получила ожоги, несовместимые с жизнью. 

Правоохранительные органы продолжают расследовать дело, тело погибшей направлено на экспертизу, сообщили в ведомстве. 

Ранее сообщалось о пенсионере, который попытался поджечь военкомат во Всеволожске, однако чуть не сгорел сам. 

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#дело
#ожоги
#военкомат
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BMW с правительственными номерами загорелся на Ленинградском проспекте в Москве
11 августа 2023, 20:16

Фото: iStock/trikolor

Закреплённая за управлением делами президента BMW загорелась на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что горит моторный отсек. Иномарка принадлежит автобазе Управделами Президента. 

В настоящее время возгорание удалось ликвидировать. 

Напомним, ранее в Саратове на складе с этиловым спиртом произошел крупный пожар. Площадь пожара составила 400 кв. м. В результате происшествия, пострадал мужчина. Он был экстренно госпитализирован с многочисленными ожогами. Врачи оценили состояние пострадавшего, как тяжелое.

Что послужило причиной пожара, не установлено. Прибывшие на место инцидента сотрудники оперативных служб, устанавливают обстоятельства случившегося.

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#иномарка
#пожар
#москва
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На взорвавшемся в Сергиевом Посаде предприятии хранили 4 тонны пороха
11 августа 2023, 20:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Около 4 тонн пороха, переданных с оборонного завода для утилизации, хранилось в здании предприятия в Сергиевом Посаде, где в среду прогремел взрыв. Как передаёт ТАСС, это следует из материалов дела, оглашённых в Сергиево-Посадском суде Московской области.
Следствие считает, что причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. Обвиняемый, технический директор компании «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев, во время суда отрицал факт нарушений, которые могли привести к взрыву. Также мужчина утверждал, что уже полгода не руководит компанией.

Тем не менее суд по ходатайству следствия арестовал 69-летнего Чанкаева на два месяца. Ему предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. 
 
В среду утром в арендованном здании предприятия пиротехнической продукции «Пиро-Росс» на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошёл взрыв. К медикам обратились более 80 человек. Погибла женщина. В больницах остаются 15 пациентов, из них в реанимации – пять. Восемь человек числятся пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело. В муниципалитете ввели режим ЧС.
 
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#взрыв
#сергиев посад
#чп
#подмосковье
#московская область
#арест
#суд
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В Саратове произошел пожар на складе с этиловым спиртом, есть пострадавший
Пострадавший при пожаре на складе с этиловым спиртом в Саратове находится в тяжелом состоянии
11 августа 2023, 19:27

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Саратове на складе с этиловым спиртом произошел крупный пожар. Об этом сообщило МЧС России по региону.
Площадь пожара составила 400 кв. м. В результате происшествия, пострадал мужчина. Он был экстренно госпитализирован с многочисленными ожогами. Врачи оценили состояние пострадавшего, как тяжелое. 

В настоящее время, возгорание удалось ликвидировать. Что послужило причиной пожара, не установлено. Прибывшие на место инцидента сотрудники оперативных служб, устанавливают обстоятельства случившегося. 

Ранее сообщалось, что квартира в Москве загорелась из-за взрыва на балконе баллончика дихлофоса. 
 
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#врачи
#возгорание
#мужчина
#происшествия
#сотрудники
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В Ростовской области неизвестный изнасиловал кота
11 августа 2023, 19:20

Фото: istockphoto/Tanchic

В начале августа жительница села Займо-Обрыв Азовского района обнаружила кота с многочисленными разрывами в области хвоста.
Donnews.ru, ссылаясь на азовский приют «Феникс» пишет, что женщина отвезла животное к зоозащитникам.
 
«Сейчас пытаемся стабилизировать его состояние, снимаем воспаление, колем антибиотики. Мы не знаем пока, сколько это займет времени, но впереди у нас операция. Хвост точно под ампутацию. А главное — нужно все сшивать, делать пластику. Собирать внутренние ткани, как порванные лоскутки», —сообщили активисты в группе приюта во «ВКонтакте».
 По словам Ольги Бухановской, главного врача ростовского лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс», подобные действия могут совершать люди в изменённом состоянии сознания.

«Возбудился и изнасиловал, удовлетворив свои потребности. И в этом случае велика вероятность, что он больше подобного не совершит. И даже не вспомнит об этом, придя в себя», — прокомментировала ситуацию Ольга Бухановская.
Также есть вероятность, что на это мог пойти человек с умственной отсталостью, который может совершать аналогичные акты регулярно, удовлетворяя потребность в близости.

Ранее в Великобритании 40-летнего жителя Сандерленда приговорили к 24 неделям тюрьмы за изнасилование чайки. Отмечается, что мужчина признался в содеянном.

Происшествие произошло прошлым летом. Сорокалетний мужчина смотрел порнографию на телефоне, в этот момент он поймал птицу и изнасиловал её. Всё это запечатлели уличные камеры видеонаблюдения. Правонарушителя задержали. Сначала мужчина оправдывался, сказав, что чайка была больна и он пытался её спасти. Однако после того, как в браузере его телефона обнаружили ссылки на порно-сайты, Дэвид признался в содеянном.

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#кот
#изнасилование
#чп
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В Кемеровской области случилось землетрясение
11 августа 2023, 19:05

Фото: iStock/Petrovich9

На территории Красулинского сельского поселения в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,9.
Информация о землетрясении появилась в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».
 
Землетрясение носит техногенное происхождение. Специалисты заявляют, что подземные толчки спровоцированы взрывами в разрезе.
 
Эпицентр землетрясения расположился вблизи Новокузнецка и Прокопьевска. Другие детали случившегося не уточняются. Данных о разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Ранее в результате землетрясения в провинции Малатья (Турция) получили травмы 23 человека, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о магнитуде землетрясения в 5,6, тогда как турецкое Управление по чрезвычайным происшествиям (AFAD) указало на магнитуду 5,3 с глубиной эпицентра 7 километров.

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#кемерово
#землетрясение
#чп
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В Башкирии на птицефабрике выявили птичий грипп
11 августа 2023, 18:52

Фото: iStock/Kalinovskiy

Часть заражённой продукции оказалась в продаже —её срочно изымают из магазинов.
Baza пишет, что из-за падежа птиц 9 августа на «Птицефабрике «Башкирская» провели исследование биоматериала. Выяснилось, что причиной увеличения падежа кур является птичий грипп (ВПГ Н5). 

Из-за вируса фабрика приостановила продажу на полгода. Компания также попросила партнёров изъять всю продукцию, которую отгрузили с 30 июля, и утилизировать её. Но сколько продукции было продано потребителям за это время — неизвестно.

Ранее в китайской провинции Гуандун 56-летняя женщина погибла от птичьего гриппа H3N8 — это первая в мире смерть, зарегистрированная от данного заболевания. Вероятнее всего женщина заразилась на рынке — взятые там образцы дали положительный результат на грипп. Она заболела в феврале этого года, а через месяц её госпитализировали с тяжёлой пневмонией. Через несколько недель пациентка скончалась.

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#грипп
#птицефабрика
#магазины
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