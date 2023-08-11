Спасатели поймали в Солнечногорске залетевшую в квартиру летучую мышь

Фото: Мособлпожспас
Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы поймали оказавшуюся в квартире летучую мышь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прибыв по указанному адресу, спасатели, обезопасив руки, поймали летучую мышь при помощи подручных средств и выпустили на свободу. Представительница отряда рукокрылых не пострадала.
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Лора Луганская