Спасатели приостановили поиски пропавшего без вести во время ливней в Краснодарском крае

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Поиск мужчины, пропавшего в краснодарском крае на федеральной территории Сириус во время сильных ливней, приостановлен. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
«В течение недели сотрудники МЧС обследовали русло реки Мзымты, впадающего в неё ручья, также на катерах вели поиск в акватории Черного моря. В связи с тем, что была обследована большая площадь, сейчас поиск приостановлен до появления обновленной информации», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.
Отмечается, что о пропаже мужчины завили его коллеги по работе в ночь на 10 июля. Спасатели обнаружили на одной из улиц автомобиль без водителя, после чего обследовали затопленные места, но найти человека так и не удалось.
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