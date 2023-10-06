Спасатели сняли с козырька магазина пострадавшего из-за девушки жителя Красногорска

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса эвакуировали с козырька магазина спрыгнувшего туда с третьего этажа молодого человека. Инцидент произошёл в городском округе Красногорск, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила подруга пострадавшего. Девушка рассказала, что уронила на козырёк, расположенный на первом этаже жилого дома, ювелирное украшение. Молодой человек решил достать его, спрыгнув вниз. Однако он не рассчитал расстояние и, неудачно приземлившись, повредил ногу.
Прибыв на место вызова, спасатели поднялись на козырёк по выдвижной трёхколенной лестнице. Осмотрев смельчака 1997 года рождения, они зафиксировали ему повреждённую конечность, переложили на жёсткие носилки и с помощью альпинистского снаряжения спустили вниз.
После этого пострадавшего передали медикам для госпитализации.
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Прибыв на место вызова, спасатели поднялись на козырёк по выдвижной трёхколенной лестнице. Осмотрев смельчака 1997 года рождения, они зафиксировали ему повреждённую конечность, переложили на жёсткие носилки и с помощью альпинистского снаряжения спустили вниз.
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Лора Луганская