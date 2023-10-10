Спасшийся от расстрела ХАМАС россиянин назвал произошедшее сюрреализмом

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Проживающий в Израиле россиянин, который был на музыкальном фестивале Nature Party, рассказал, как ему удалось спастись от участников группировки ХАМАС. Об этом пишет «Лента.ру».
В момент начала атаки мужчина направлялся к машине, чтобы переодеться. На территории фестиваля прозвучало объявление о том, что всем участникам следует немедленно уехать. Многие люди начали собирать палатки, когда это могло стоить им жизни, отметил россиянин.
После этого участник событий сел в машину и направился к главной дороге, однако боевики стали расстреливать машины. После этого все водители кинулись врассыпную, добавил очевидец.
Бежавшие с фестиваля участники скрылись от обстрелов в одном из поселений. Спустя четыре часа прибыли военные армии ЦАХАЛ и обстановка вокруг успокоилась, тогда россиянину удалось выбраться и добраться до Тель-Авива, где он проживает, невредимым.
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«Я смотрю: летят ракеты, их взрывает «Купол», слышны взрывы, при этом сзади по-прежнему играет транс со сцены. Я стоял и вообще не понимал, что происходит», — цитирует издание слова собеседника, который назвал всё произошедшее «сюрреализмом».
Бежавшие с фестиваля участники скрылись от обстрелов в одном из поселений. Спустя четыре часа прибыли военные армии ЦАХАЛ и обстановка вокруг успокоилась, тогда россиянину удалось выбраться и добраться до Тель-Авива, где он проживает, невредимым.
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Диана Аванесян