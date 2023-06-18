Спецназовцы Курти избили двух сербских детей в Косово

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Медицинский специалист из больницы, куда были доставлены дети, поделился информацией о их состоянии. По его словам, подростки переживают стресс и испытывают сильный страх, однако их физическое состояние считается стабильным.
«Дети были приняты с травмами. Согласно их рассказам, насилие было применено со стороны косовских полицейских. Мальчика неоднократно ударили по голове и животу, в то время как девочку сбросили с мотоцикла и тащили по земле, что привело к получению травм плеча», — отметил врач.Сведения о причинах происшедшего остаются неясными, известно лишь, что мальчик родился в 2007 году, а девочка — в 2005 году, и оба были доставлены в больницу после атаки членов спецподразделения.
Сообщается, что инцидент имел место на севере Косово и Метохии, в деревне Житковац. Местные СМИ указывают на то, что на протяжении последних нескольких дней улицы деревни заполнены косовской полицией и спецназом, которые останавливают автомобили и проводят досмотры граждан.
Ранее директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что прошлой ночью полиция Косово вторглось в северную часть Косовска-Митровицы на 30 бронемашинах и запугивала сербов.